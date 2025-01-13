Apple, 2025'te yeni Vision Pro duyurmayacak; peki ne tanıtacak?
Apple'ın bir süredir yeni nesil Vision Pro tanıtmayacağı söyleniyordu. Peki onun yerine bir şeyler tanıtacak mı?
Apple'ın Vision Pro'su tanıtıldığı ilk dönem çok ses getirse de zaman geçtikçe o popülerliğini kaybetti. Haliyle Apple'ın istediği gibi bir karşılık bulamayan cihazın ikinci versiyonu için de çalışmalar hızlandırılmıyor. Aksine, 2025 yılında yeni nesil bir Vision Pro'nun duyurulmayacağı konuşuluyor.
APPLE UYGUN FİYATLI AIRPODS İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Mark Gurman'a göre Apple'ın 2025 yılında yeni bir Vision Pro duyurma planı bulunmuyor. Apple bunun yerine uygun fiyatlı kablosuz kulaklık tanıtabilir.
Tahminlere göre yeni nesil Vision Pro 2026 yılından sonra gelecek.
Gurman, Apple'ın uygun fiyatlı AirPods'a odaklanmasından kaynaklı olarak Vision Pro'nun ertelendiğini söylüyor.
Etiketler: #apple
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a gözaltı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'Akpolat' açıklaması
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!
- Erdoğan'ın çağırdığı CHP'li başkan ortaya çıktı
- Özel'den gözaltı sonrası ilk açıklama
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- Köprü ve otoyol geçiş fiyatlarına zam!
- Avukat kadın, 12. katın balkonunda intihara kalkıştı!