Apple, 2025'te yeni Vision Pro duyurmayacak; peki ne tanıtacak?

Apple'ın bir süredir yeni nesil Vision Pro tanıtmayacağı söyleniyordu. Peki onun yerine bir şeyler tanıtacak mı?

Apple, 2025'te yeni Vision Pro duyurmayacak; peki ne tanıtacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:58

Apple'ın Vision Pro'su tanıtıldığı ilk dönem çok ses getirse de zaman geçtikçe o popülerliğini kaybetti. Haliyle Apple'ın istediği gibi bir karşılık bulamayan cihazın ikinci versiyonu için de çalışmalar hızlandırılmıyor. Aksine, 2025 yılında yeni nesil bir Vision Pro'nun duyurulmayacağı konuşuluyor.

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Mark Gurman'a göre Apple'ın 2025 yılında yeni bir Vision Pro duyurma planı bulunmuyor. Apple bunun yerine uygun fiyatlı kablosuz kulaklık tanıtabilir.

Tahminlere göre yeni nesil Vision Pro 2026 yılından sonra gelecek.

Gurman, Apple'ın uygun fiyatlı AirPods'a odaklanmasından kaynaklı olarak Vision Pro'nun ertelendiğini söylüyor.


Etiketler: #apple

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