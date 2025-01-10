Apple, App Store düzenini değiştiriyor

Yayınlanma: 10.01.2025 - 01:07

Güncelleme: 10.01.2025 - 01:07

Apple, yıllardır küçük dokunuşlarla güncellediği App Store'un düzenini değiştiriyor. Oyunlara ve Uygulamalara daha pratik ve kolay bir şekilde ulaşmayı sağlayacak yeni tasarım düzeni, Arcade sekmesini de içeriyor.

Keşif sekmelerinin düzenlemesini içeren bu değişiklik ile kullanıcılar yeni gelen uygulama ya da oyun olduğunda hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek.

Yeni düzenleme ile Oyunlar, Uygulamalar ve Arcade sekmeleri artık uygulamanın üst kısmında yer alacak. Bu değişiklik ile kullanıcılar sekmeler arasında geçişte zorlanmayacak. Bunun yanı sıra her cihazda farklı kategorilerin öne çıkması da sağlanacak, yani burada kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulacak.