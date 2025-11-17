Apple, 634 milyon dolar ceza ödeyecek

Amerikan teknoloji devi, 634 milyon dolarlık patent ihlali cezasıyla karşı karşıya. Kaliforniya Federal Jürisi, Apple'ın tıbbi cihaz üreticisi Masimo'ya kan oksijen izleme teknolojisi patentini ihlal ettiği için 634 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verdi.

Bloomberhat'de yer alan habere göre, jüri, Apple Watch'un egzersiz modu ve kalp atış hızı bildirim özelliklerinin Masimo'nun patentini ihlal ettiğini tespit ettiğini açıkladı.

Masimo tarafından yapılan açıklama "Bu, hastalara fayda sağlayan teknoloji geliştirme becerimiz için hayati önem taşıyan yeniliklerimizi ve fikri mülkiyetimizi koruma çabalarımızda önemli bir kazanımdır. Fikri mülkiyet haklarımızı ileriye dönük olarak savunmaya kararlıyız" şeklinde oldu.

Bir Apple sözcüsü, şirketin karara itiraz etmeyi planladığını ve "Bu davadaki tek patent 2022'de sona erdi ve onlarca yıl öncesine ait tarihi hasta izleme teknolojisine özgü." diye ekledi.

Masimo ve Apple arasındaki hukuki anlaşmazlık, kan akışını tespit etmek için optik bir sensör kullanan nabız oksimetresine odaklanıyor.

Masimo, Apple'ı baş sağlık görevlisi de dahil olmak üzere çalışanlarını işten çıkarmakla ve nabız oksimetresi teknolojisi üzerindeki patentlerini ihlal etmekle suçladı.