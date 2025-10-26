Apple, AirPods üretimini iki katına çıkartıyor

Apple, talep olan ürünlerin üretimini artırırken, beklendiği gibi talep görmeyen ürünlerinin üretimini azaltıyor. Hindistan'da bulunan Foxconn tesisinde ise Apple'ın AirPods üretimini 100 bin adetten 200 bin adede çıkartması bekleniyor.

Bunun nedeni ise yeni AidPods modellerinin üretimini artırmak.

Çalışanların sayısı ise 2 bin kişiden 5 bine kadar çıkacak.

Foxconn tesisi piyasaya yeni sürülen AirPods Pro 3 ve diğer yeni modellerin üretimini artırmakla yani yenilemekle görevlendirildi. Bu yenilemenin ardında Apple'ın AirPods 4'ü AirPods Pro 2'si ve diğer cihazlar var.

Bir adım geriden, AirPods üretimi, bileşenlerinde kullanılan nadir bir toprak elementi olan disprozyum kıtlığı nedeniyle bu yılın başlarında yavaşlamıştı.