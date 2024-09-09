Apple etkinliği başladı! Hangi ürünler tanıtılıyor?

Yayınlanma: 09.09.2024 - 20:04

Güncelleme: 09.09.2024 - 20:33

Apple'ın etkinliğinde iPhone 16 serisinin yanı sıra akıllı saat yeni yapay zeka teknolojileri ve yeni nesil AirPods'un tanıtılması bekleniyordu. Etkinlik, çalışan insanların günlük hayatlarında kullandığı Apple ürünlerinin kısa bir geçişiyle başladı. Her Apple etkinliğinde olduğu gibi Apple CEO'su Tim Cook'un açılışıyla başlayan etkinlikte, elbette en çok vurgulanan Apple Intelligence oldu. Apple Watch ise yenilenen tasarımıyla kendini ilk gösteren Apple ürünü oldu.

YENİ NESİL APPLE WATCH SERIES 10 ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Series 10 sızdırıldığı gibi çok daha geniş bir ekran ile geliyor. OLED ekrana sahip olan cihaz, yeni ayarlanabilir ekran boyutlarıyla geliyor. Jet Black rengi eklenen yeni seride özel bir kaplama da bulunuyor. Bu sayede daha parlak bir akıllı saat deneyimi sunuluyor. Apple, Jet Black, Rose Gold ve Gümüş Alüminyum olmak üzere üç farklı renkte sunduğu saatlerini yenilenen tasarımıyla minimal tutmuş.

Hoparlör sistemini yüzde 30 oranında geliştiren Apple, daha iyi bir ses deneyimi sunuyor. Bu yenileme sayesinde kullanıcılar ilk kez herhangi bir kulaklık kullanmadan girekt akıllı saati ile müzik ya da podcast dinleyebilecekler. Çok daha ince bir gövdeye sahip olan cihaz, yenilenen sensörleriyle daha iyi aktivite takibi yapmayı sağlıyor. Çok daha hızlı olan cihaz 30 dakikada yüzde 80 oranda şarj oluyor.

Geçen yıl titanyum yapıyı tanıtan Apple, burada artık Apple Watch tarafında da bu tasarıma geçiyor. Daha parlak ve dayanıklı olmasını sağlayan titanyum, akıllı saati daha premium seviyeye getiriyor.

Performansı artan akıllı saatte S10 işlemcisi kullanılıyor. Acil durum araması yapmayı sağlayan düşme algılama özelliği de daha hassas hale getirildi. Yeni widget'lar da akıllı saate eklenenler arasında yer alıyor. Yeni çeviri dilleri de saate ekleniyor.

Sağlık ve fitness tarafında da yeniliklerini duyuran Apple, Series 10 modelinin uyku apnesini tespit edebilen ilk Apple Watch olduğunu aktardı. İvmeölçeri kullanarak uyku sorunlarını bulabiliyor.

Öte yandan Ultra modelde olduğu gibi Series 10'da su sporları ve aktiviteleri için özel bir derinlik sensörü eklendi.

Ön siparişe bugün açılan cihaz, 20 Eylül'den itibaren sipariş verilebilecek 28 Eylül'de ise ilk siparişler kullanıcılara ulaşacak. Cihazın başlangıç fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.

APPLE WATCH ULTRA 2 İÇİN YENİ SİYAH RENK TANITILDI

Yeni bir Apple Watch Ultra duyurmayan Apple, burada yeni bir renk tanıtmayı tercih etti. Yeni renk ön siparişe 799 dolardan açıldı ve 20 Eylül'den itibaren kullanıcılara ulaşacak.

ayrıntılar geliyor....