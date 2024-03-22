Apple, Google’la Gemini için görüşüyor

Apple hakkındaki ön görüleriyle dikkat çeken Bloomberg’ten Mark Gurman’a göre Apple, Gemini’yi iOS 18’in bir parçası haline getirmek ve iPhone’a entegre etmek için Google ile görüşüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 19:12
Apple, Google’la Gemini için görüşüyor
Abone Ol google-news

Gurman konuyu güvendiği kaynaklardan öğrendiğini öne sürerek, Apple ve Google'ın  anlaşma şartlarına ve markaya karar vermediğini sözlerine ekledi. "Aslında her iki şirket de daha tam anlamıyla ortak noktada buluşmuş değil." diyen Mark Gurman’a göre gemini içine entegre edilmiş bu yapay zeka özellikleri cihaz üzerinde çalışacak ve internet bağlantısı gerektirmeyecek.

GÖRÜŞMELERDE SONUÇ ÇIKMAZSA ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Gurman, "Google’la görüşmelerden bir seçenek çıkmazsa, şirketin OpenAI veya başka bir üretken yapay zeka şirketine yönelmesi şaşırtıcı olmayacaktır." ifadelerine yer vererek Apple'ın alternatiflerinin olduğunun da altını çizdi.  


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Terim'den Panathinaikos'a bir transfer daha!

Fatih Terim'den Panathinaikos'a bir transfer daha!
Antikaseverler buraya!

Antikaseverler buraya!
Öğrenciler zorla AKP adayı Hamza Dağ’ın toplantısına götürüldü

Öğrenciler zorla AKP adayı Hamza Dağ’ın toplantısına götürüldü
Memento filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaç? Memento oyuncuları listesi

Memento filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaç? Memento oyuncuları listesi
Yaş aldıkça gençleşen 4 burç: Gençliğin sırrı onlarda saklı...

Yaş aldıkça gençleşen 4 burç: Gençliğin sırrı onlarda saklı...
TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?

TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?
CIES açıkladı: İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu!

CIES açıkladı: İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu!
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!