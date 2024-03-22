Apple, Google’la Gemini için görüşüyor
Apple hakkındaki ön görüleriyle dikkat çeken Bloomberg’ten Mark Gurman’a göre Apple, Gemini’yi iOS 18’in bir parçası haline getirmek ve iPhone’a entegre etmek için Google ile görüşüyor.
Gurman konuyu güvendiği kaynaklardan öğrendiğini öne sürerek, Apple ve Google'ın anlaşma şartlarına ve markaya karar vermediğini sözlerine ekledi. "Aslında her iki şirket de daha tam anlamıyla ortak noktada buluşmuş değil." diyen Mark Gurman’a göre gemini içine entegre edilmiş bu yapay zeka özellikleri cihaz üzerinde çalışacak ve internet bağlantısı gerektirmeyecek.
GÖRÜŞMELERDE SONUÇ ÇIKMAZSA ALTERNATİFLERE YÖNELECEK
Gurman, "Google’la görüşmelerden bir seçenek çıkmazsa, şirketin OpenAI veya başka bir üretken yapay zeka şirketine yönelmesi şaşırtıcı olmayacaktır." ifadelerine yer vererek Apple'ın alternatiflerinin olduğunun da altını çizdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
- Karabük'te HPV ve HIV belirtilerinde artış
- Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü
- Karabük'te 'emeklilere' mesaj
- 'Ahmet Hakan aleyhimize çalışıyor'
- O kentte oylar yükselişte!
- AKP’liler AKP’lileri mahalleye sokmadı
- İmamoğlu'ndan Kurum'a 'köfteci' yanıtı
- Kıl dönmesini almaya çalıştı: Beyin ölümü gerçekleşti
- CHP’lilerden açıklama!