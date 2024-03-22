Apple, Google’la Gemini için görüşüyor

Yayınlanma: 22.03.2024 - 19:12

Güncelleme: 22.03.2024 - 19:15

Gurman konuyu güvendiği kaynaklardan öğrendiğini öne sürerek, Apple ve Google'ın anlaşma şartlarına ve markaya karar vermediğini sözlerine ekledi. "Aslında her iki şirket de daha tam anlamıyla ortak noktada buluşmuş değil." diyen Mark Gurman’a göre gemini içine entegre edilmiş bu yapay zeka özellikleri cihaz üzerinde çalışacak ve internet bağlantısı gerektirmeyecek.

GÖRÜŞMELERDE SONUÇ ÇIKMAZSA ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Gurman, "Google’la görüşmelerden bir seçenek çıkmazsa, şirketin OpenAI veya başka bir üretken yapay zeka şirketine yönelmesi şaşırtıcı olmayacaktır." ifadelerine yer vererek Apple'ın alternatiflerinin olduğunun da altını çizdi.