Apple, İleri Düzey Veri Koruma sistemini Türkiye'de aktif etmedi
Apple güvenlik tarafında attığı adımlarla adından söz ettirirken, yeni güncelleme ile sunulan özelliği getirirken Türkiye'deki kullanıcıları es geçti.
Apple daha yeni iOS 16.2 güncellemesini alabilecek kullanıcılarına sundu ancak yeni ortaya çıktığı kadarıyla Advanced Data Protection yani İleri Düzey Veri Koruma sistemini Türkiye'de aktif etmedi.
YENİ GÜNCELLEME İLE FARK EDİLDİ
Bazı özellikler bazı ülkelerde sunulmuyor. Apple'ın da aktif olarak Türkiye'de sunmadığı bazı özellikler bulunuyor. Bunlara İleri Düzey Veri Koruma sistemi de eklendi. Bu özellik aslında kullanıcılara büyük bir güvenlik sağlıyor.
Çünkü bu sistemde; Cihaz Yedeklemeleri, Mesaj Yedekleri, iCloud Drive, Notlar, Fotoğraflar, Hatırlatmalar, Safari Yer İmleri, Siri Kısayolları, Sesli Notlar, Cüzdan Kartları gibi veri tiplerinde uçtan uca şifreleme geliyor. Bu sayede kullanıcıların verileri korunuyor.
Apple'ın söylediğine göre bu sistemde çalışanlar da dahil olmak üzere yukarıdaki verilere ulaşmak mümkün olmuyor.
Özelliğin Türkiye'de neden aktif edilmediği ise şu an için bilinmiyor.
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