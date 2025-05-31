Apple'ın 9 yılın ardından iPhone'da isim değişikliği yapabileceği iddia edildi

Apple, uzun yıllardır yenilik yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Apple'ın 9 Haziran'da düzenlemeyi planladığı etkinliğinde ise bu döngünün kırılabileceği hatta iOS 19'a veda edip yeni bir numaralandırma sistemiyle karşılaşarak iOS 26'nın tanıtılabileceği söylenmişti. Bu iddialara bir yenisi daha eklendi. iPhone tarafında iPhone 18 yerine iPhone 27 tanıtılabilir.

iPHONE'LARIN NUMARALANDIRMA SİSTEMİ DEĞİŞTİR Mİ?

Apple, iPhone tarafında eskiden tanıttığı telefonları takısız, bir diğer yıl ise 's' olarak isimlendirerek tanıtıyordu. Ancak bu strateji iPhone 11 serisiyle terk edilmişti. Yeni dönemde ise modeller normal şekilde tanıtılıyordu. iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini modellerinden sonra artık mini modelleri kaldırılmıştı.

Daha önce Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2026 yılından itibaren her yıl 6 yeni iPhone tanıtacağını söylemişti.

Kuo'ya göre gelecek yılın eylül ayında iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone 18 Fold gibi modeller tanıtılacak. 2027 yılının mart ayında ise iPhone 18 ve iPhone 18e modelleri gelecek.

Buna ek olarak isimlendirme tarafında yapılacak değişiklik ile iPhone 18'lerin iPhone 27 olarak anılacağı söyleniyor.

Yine bunun sebebi cihazların modelleriyle işletim sistemi sürüm modellerinin birbirine eşlenmek istenmesi oluyor. İlerleyen günlerde bu stratejinin gerçek mi yoksa sadece iddia mı olduğunu göreceğiz.