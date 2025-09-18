Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple'ın iPhone 17 modellerinde kullandığı teknoloji 'ısınma sorununu' çözüyor

18.09.2025 17:19:00
Haber Merkezi
Apple, iPhone 17 serisinde 'vapor chamber' yani 'buhar odası' teknolojisi ile telefonların ısınmasının önüne geçiyor.

Apple kısa bir süre önce iPhone 17 serisini tanıttı. Toplamda dört model ile karşımıza çıkan iPhone 17'lerin üçünde buhar odası teknolojisi bulunuyor. Bu sayede iPhone'larda yıllardır bir sorun olarak görülen aşırı ısınma sorunu ortadan bir nebze olsun kalkıyor. 

iPHONE 17 SERİSİNDE YENİ DOKUNUŞ

Yapılan testlere göre iPhone 17, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde zorlu koşullarda fark edilir bir sıcaklık düşüşü var. Örneğin, iPhone 16 Pro'da telefon 43 santigrat dereceye çıkarken, A19 Pro işlemcisine ve buhar odası soğutma sistemine sahip olan iPhone 17 Pro modeli 35 santigrat dereceye çıkıyor. 

Image

Öte yandan iPhone 16 Pro Max, 43.1 santigrat dereceye kadar ısınırken, iPhone 17 Pro Max 33.3 santigrat dereceye çıkıyor. Burada anlamlı bir düşüş görülüyor. Bu sayede kullanıcılar telefonlarından video çekerken ya da onları düzenlerken aşırı ısınma sorunu ve ısınmaya bağlı performans kaybını daha az yaşayacak.

İlgili Konular: #apple #Apple iPhone 17 #iPhone 17 Pro #iPhone 17 Pro Max

