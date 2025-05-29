Apple, iOS 19'un ismini değiştirebilir

Apple işletim sistemi için yenilikleri içeren iOS 19'u 9 Haziran'da tanıtmayı planlıyor. Ancak yeni bir iddiaya göre Apple iOS 19 adlandırmasını yapmak yerine iOS 26'yı tanıtacak. Bunun sebebi ise her cihazında farklı bir yazılım sürümünde olması kafa karışıklığı yaratıyor. Örneğin iPhone'lar için iOS 18 kullanımdayken, MacBook'lar için sunulan en son sürüm macOS 15 olarak adlandırılıyor. Bu farklı numaralardan arınmak isteyen Apple, bu noktada '26' isimlendirmesine geçebilir.

APPLE KARIŞIKLIKTAN UZAKLAŞMAK ADINA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAK

Şirketin bu politikası iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS gibi her sürümde 26 numarasına geçmeyi kapsıyor.





Yazılım tarafında büyük yenilikleri içereceği aktarılan yeni iOS sürümünün, iPhone'larda köklü tasarım değişikliği sunması da bekleniyor. Yeni tasarım yalnızca iPhone tarafında değil, diğer Apple cihazlarında da kendini gösterecek.