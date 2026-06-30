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Apple, iOS 26.5.2 ve iPadOS 26.5.2 güncellemelerini sundu

Apple, iOS 26.5.2 ve iPadOS 26.5.2 güncellemelerini sundu

30.06.2026 19:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Apple, iOS 26.5.2 ve iPadOS 26.5.2 güncellemelerini sundu

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için yeni bir güncelleme sundu. Güncellemeyle bazı güvenlik sorunları çözülüyor.
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Apple, yeni güncellemelerini hem iPhone hem de iPad kullanıcıları için sundu. 

iOS 26.5.2 ve iPadOS 26.5.2 sürümleri bazı kullanıcıların yaşadığı teknik sorunların yanı sıra güvenlik tarafındaki bazı açıklar için piyasaya sürüldü. 

Apple, cihazların daha kararlı ve sorunsuz çalışması adına bu güncellemelerin yapılmasını öneriyor. 

Bu sürümler başta WebKit ve Kernel hataları olmak üzere yaklaşık 30 güvenlik açığını hızla çözümlemek için yayınlandı. 

Kullanıcılar güncellemeleri Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek yükleyebilirler.

İlgili Konular: #iphone #apple #ipad

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