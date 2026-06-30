Apple, iOS 26.5.2 ve iPadOS 26.5.2 güncellemelerini sundu

Apple, yeni güncellemelerini hem iPhone hem de iPad kullanıcıları için sundu.

iOS 26.5.2 ve iPadOS 26.5.2 sürümleri bazı kullanıcıların yaşadığı teknik sorunların yanı sıra güvenlik tarafındaki bazı açıklar için piyasaya sürüldü.

Apple, cihazların daha kararlı ve sorunsuz çalışması adına bu güncellemelerin yapılmasını öneriyor.

Bu sürümler başta WebKit ve Kernel hataları olmak üzere yaklaşık 30 güvenlik açığını hızla çözümlemek için yayınlandı.

Kullanıcılar güncellemeleri Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek yükleyebilirler.