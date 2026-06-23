Apple, Watch Ultra 4 modelini farklı bir tasarımda sunmaya hazırlanıyor

Apple, akıllı saat tarafında yeni özellikler ve deneyimler sunsa da tasarımsal olarak büyük değişiklikler getirmiyordu. Aktarılana göre Apple, Watch Ultra 4 modelini farklı bir tasarımda sunacak. Bunun yanı sıra akıllı saatte, daha hızlı S11 çipi ya da yeni bir çip kullanması bekleniyorken, Touch ID, yeni sağlık sensörlerinin eklenmesi, çok daha uzun bir pil ömrü ve yeni uydu özellikleri sunulacak.

Apple Watch Ultra 4 modelinin bu yıl tanıtılması bekleniyor.

Daha önce DigiTimes tarafından saatle ilgili yayınlanan bir raporda tasarımın tamamen baştan aşağı yenilendiği öne sürülmüştü.