Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yazılım şirketi Oracle, 21 bin çalışanını işten çıkardı

Yazılım şirketi Oracle, 21 bin çalışanını işten çıkardı

23.06.2026 20:25:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yazılım şirketi Oracle, 21 bin çalışanını işten çıkardı

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle, iş süreçlerini yapay zeka teknolojilerine göre yeniden yapılandırma stratejisi kapsamında son bir yılda 21 bin çalışanının işine son verdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Şirketin yayınladığı son faaliyet raporuna göre, 31 Mayıs 2026 itibarıyla Oracle’ın tam zamanlı çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 162 bin seviyesinden 141 bine geriledi. Bu 21 bin çalışanı işten çıkarma, şirket iş gücünün yaklaşık yüzde 13’lük kısmına denk geliyor.

Faaliyet raporunda, yapay zeka teknolojilerinin operasyonel süreçlere entegre edilmesinin iş gücünde kesintilere yol açtığı ve bu durumun gelecekte de devam edebileceği belirtildi.

ABD’li şirket, yönetim değişiklikleri, ürün geçişleri, stratejik uyumlanmalar ve satın almalar gibi nedenleri de işten çıkarmaların gerekçeleri arasında gösterdi.

Image

Geniş çaplı işten çıkarmalar, Oracle'ın mali tablolarına da yansıdı. Şirketin son mali yılda gerçekleştirdiği kıdem tazminatı ödemeleri ve diğer yeniden yapılanma giderleri, Mayıs 2025'te kaydedilen 374 milyon dolardan 1,84 milyar dolara yükseldi.

Şirket yönetimi, yeniden yapılanma çabalarının iş süreçlerinde kesintilere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada, organizasyonel değişikliklerin belirli rollerde nitelikli iş gücü açığı yaratması, bunun da verimlilik kaybına neden olarak şirket kazançlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan, başta ABD’de olmak üzere teknoloji şirketleri, veri merkezleri gibi yapay zeka altyapılarını inşa etmek için yüz milyarlarca dolarlık bütçeler ayırırken, en büyük gider kalemlerinden biri olan iş gücü maliyetlerini azaltma yoluna gitmesi dikkati çekiyor.

Küresel teknoloji sektöründe yapay zekanın ilerleyişiyle istihdam kayıplarına yönelik endişeler de derinleşiyor. Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre, dünya genelinde işten çıkarmalar sadece bu sektörde bu yıl 121 bini aşıyor.

İlgili Konular: #teknoloji #Yapay zeka #oracle

İlgili Haberler

Threads Türkiye'ye döndü: Rekabet Kurumu'ndan açıklama, bağımsız hesap açma imkanı geldi
Threads Türkiye'ye döndü: Rekabet Kurumu'ndan açıklama, bağımsız hesap açma imkanı geldi Rekabet Kurumu'nun veri birleştirme ihlali gerekçesiyle erişime kapattığı Meta'nın Threads uygulaması, yeni taahhütlerin yerine getirilmesiyle Türkiye'de yeniden kullanıma açıldı. Artık Instagram hesabı zorunlu değil.
Sağlıklı yaşayalım derken uykunuzdan olmayın: Bilim dünyası sinsi gece düşmanlarını deşifre etti!
Sağlıklı yaşayalım derken uykunuzdan olmayın: Bilim dünyası sinsi gece düşmanlarını deşifre etti! İngiltere'de yürütülen yeni bir klinik uyku araştırması, toplumun yüzde 64’ünün "sağlıklı yaşam" amacıyla uyguladığı alışkanlıklar yüzünden kronik uykusuzluk çektiğini ortaya koydu. Uzmanlar, yanlış zamanda yapılan spor ve zamansız vitamin kullanımının organları uyanık tuttuğunu kanıtladı.
Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu fırlattı
Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu fırlattı Çin, iletişim teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.