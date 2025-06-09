Apple, WWDC 2025 etkinliğini düzenledi! Neler duyuruldu?

Apple bu yılki WWDC etkinliğini 9 Haziran'da gerçekleştirdi. Türkiye saatiyle saat 20.00'ye denk gelen etkinlikte yazılım tarafındaki yenilikler ortaya çıktı. iOS 26 tarafındaki güncellemelere ek olarak watchOS 26, Apple TV uygulaması, macOS, visionOS, iPadOS, AirPods ve dahası için yazılımların yeni sürümleri açıklandı.

APPLE YENİ iOS 26 SÜRÜMÜNÜ DUYURDU

iOS 26, iPhone'ları fonksiyonel olarak çok daha pratik ve minimal bir tasarıma kavuşturuyor. Kullanıcıların sıklıkla kullandığı Haritalar, Telefon, Mesajlar ve diğer yerleşik Apple uygulamaları Liquid Glass tasarımına uyum sağlayarak, şeffaf bir çizgiye kayıyor. Kullanıcılar iOS 26 ile akıllanan uygulamalara ek olarak, ekranlarını daha etkin bir şekilde kullanabilecek.

APPLE INTELLIGENCE İÇİN YENİLİKLER

Yapay zeka tarafında yaptıklarıyla eleştirilen ve geç kaldığı söylenen Apple, WWDC 25'te kendi yapay zekası AI için yeni duyurular da yaptı. Apple Intelligence temelli görsel algılama sistemi Visual Intelligence, sadece kameradaki değil ekranda yer alan içerikleri dahi analiz edebilme yeteneğine kavuşuyor.

APPLE WATCH İÇİN YENİ NESİL WATCHOS 26

İşletim sürümlerini birbirine eşlemek adına 26 numaralandırmasına geçen Apple, watchOS tarafında da bunu uyguluyor. Her cihazın birbiriyle entegre tasarım diline sahip olmasını da isteyen şirket, buna uygun olacak şekilde akıllı saatleri de güncelleyecek. Yapay zeka özellikleri artacak saatin, kullanıcılara gerçek zamanlı bilgiler vereceği aktarıldı. Her etkinlikte olduğu gibi spor ve egzersiz tarafında motive edici yükseltmeler yapılmış.

APPLE TV DE GÜNCELLENDİ

Türkiye'de aktif kullanılmasa da özellikle Amerika'da aktif şekilde kullanılan Apple TV için de tasarım güncellemesi geliyor. tvOS 26 ile Apple TV uygulaması da tasarımsal olarak gelişirken, kullanıcılar kendi izleme istatistiklerini ve önerilerini görebiliyor.

MAC İÇİN YENİLENEN TASARIM

Mac cihazlarda da benzer şeklide tasarımsal güncelleme duyuruldu. Buna ek olarak macOS Tahoe, iPhone'larda yer alan canlı aktivite özelliğini kazanıyor. Klasörlere renk ve emoji eklenmesine imkan tanınıyor. Kestirmeler belirli zaman dilimende ya da cihaza monitör takıldığında otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Spotlight araması baştan sona kadar yenilenirken, iOS 26'daki iPhone Oyunlar uygulamasına kavuşuyor.

macOS Tahoe, şu Mac cihazlarda destekleniyor:

Apple silikonlu MacBook Pro (2020 ve sonrası),

MacBook Pro (16 inç, 2019),

MacBook Pro (13 inç, 2020,

Dört Thunderbolt 3 portu),

Apple silikonlu MacBook Air (2020 ve sonrası),

iMac (2020 ve sonrası),

Mac mini (2020 ve sonrası),

Mac Studio (2022 ve sonrası),

Mac Pro (2019 ve sonrası)

APPLE VISION PRO İÇİN YENİ visionOS 26

visionOS 26 ile fiziksel ortalama sanal olarak dahil edilebilen araç takımları geldi. Personas sistemi geliştirilip daha gerçekçi hal kazanıyor. Yeni yazılım güncellemesiyle artık iki kişi aynı odada birlikte bir şeyler izleyebiliyor veya oyun oynayabiliyor. Oyun tarafında ise PlayStation VR2 Sense kontrol cihazı desteği sunuluyor.

iPadOS 26 ile iPad'ler iOS 26'daki özellikleri kazanıyor. iPad'ler artık macOS benzeri pencere sistemine kavuşuyorken, bu sayede kullanıcılar birden fazla pencere ile çalışırken kolaylığa kavuşmuş olacaklar. Dosyalar uygulaması yenileniyor ve macOS'ta olduğu gibi renkli hale getirilebiliyor. Dosyaların dock'a eklenmesi kolaylaşıyor. Final Cut Pro'da videoyu dışa aktarırken diğer uygulamalarda gezinmek mümkün oluyor.

AirPods'lar için de stüdyo kalitesinde ses kaydı yapma imkanı sunulacak. AirPods şimdi AirPods 4, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikli AirPods 4 ve AirPods Pro 2 için sunulan yeni özellikler sayesinde hiç olmadığı kadar çok yönlü bir deneyim sunacak.

Günlük uygulaması Mac'ler ve iPad modelleri için geliyor.

WWDC 25'te son olarak Xcode için ChatGPT ve diğer yapay zeka modellerinin geleceği duyuruldu.