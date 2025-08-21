Apple yapay zeka yarışında geri kalmakla eleştiriliyor

Yapay zekanın hayatın her alanına girmesi ile başta telefon şirketleri olmak üzere pek çok şirket ürünlerini satarken yapay zeka özelliklerini pazarlama stratejilerinde ön plana çıkarmaya çalışıyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ YAPAY ZEKAYA YATIRIMLARINI ARTIRDI

Akıllı telefon alanında dünyanın önde gelen şirketleri arasında gösterilen Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi ve Google gibi markalar yeni telefonlarında yapay zeka ve bağlantılı teknolojilere büyük yatırım yapıyor.

Son dönemde başta telefon şirketleri olmak üzere dünya çapında büyük yapay zeka yatırımları ve tanıtımları gerçekleştirilirken, Apple cephesinde yaşanan sessizlik şirketi tartışmaların odağına getiriyor.

Apple'ın her yıl düzenlediği Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğinde bu yıl pek çok yenilik tanıtılmış olmasına rağmen yapay zekaya dair hiçbir yeniliğin olmaması şirketin yapay zeka yarışında geri kaldığı iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Apple Yazılım Şefi Craig Federighi de etkinlikte Siri ile ilgili "Yüksek kalite standartlarımız nedeniyle bu özellikleri kullanıma sunmak için daha fazla zamana ihtiyacımız var." diyerek gecikmeyi doğruladı.

Siri projesinde yaşanan gecikmenin ardından Apple, projenin başındaki John Giannandrea’yı görevden alıp, daha önce Vision Pro projesinde çalışmış Mike Rockwell'i Siri yapay zeka ekibinin başına getirdi.

Siri zor sorularda ChatGPT'den destek alıyor

Apple'ın son dönemde yapay zeka alanında yaptığı en büyük yeniliklerden biri de OpenAI şirketi ile yaptığı anlaşma oldu. Şirket, Siri’nin yanıt veremediği zor sorularda kullanıcıları doğrudan ChatGPT'ye yönlendirmek üzere OpenAI ile işbirliğine gitti.

Bu entegrasyon sayesinde, Siri bir soruyu yanıtlayamazsa iPhone, OpenAI'nın API'ını kullanarak ChatGPT'den yanıt alabiliyor ve böylece Apple ekosistemi içinde dolaylı da olsa son kullanıcıya bir üretken yapay zeka deneyimi sunuluyor.

Akıllı telefon dünyasında Apple'ın en büyük rakiplerinden biri olan Samsung ise yapay zeka alanında uzun yıllardır büyük yatırımlar yapıyor. Samsung'un yeni model telefonlarında ve tabletlerinde bulunan yapay zeka teknolojisi, Galaxy AI, kullanıcılarına farklı alanlarda yapay zeka deneyimi sunuyor.

Samsung kullanıcıları yan tuşa uzun basarak Google'ın gelişmiş Gemini asistanını tüm uygulamalar genelinde çalıştırabiliyor. Arama transkripti ve özeti özelliği, gelen aramaları metne döküp özetlerken, Yazım Asistanı metinleri özetleme ve biçimlendirme işlerini uygulamalar arası geçiş olmadan yapabiliyor.

Samsung'a benzer bir şekilde telefonlarına Gemini entegrasyonu yapan Google Pixel serisinden Veo 3 modeli sayesinde kullanıcılar yalnızca bir fikir tarif ederek kısa videolar üretebiliyor.

Akıllı telefon pazarında önemli oyunculardan biri olan Huawei'nin sanal asistanı Celia, şirketin büyük dil modeli Pangu ve DeepSeek AI modelleriyle güçlendirilerek çok daha akıllı hale getirildi.

100'den fazla senaryoyu anlayabilen Celia, 11 farklı duyguyu bağlama göre algılayıp daha insansı tepkiler verebiliyor. Gelen aramaları senaryoya göre kullanıcı adına cevaplayabiliyor ve önceden belirlenmiş bir giriş cümlesiyle telefonu açabiliyor.

Yine akıllı telefon pazarında önemli bir konuma yükselen Xiaomi ve Oppo da yapay zeka ile gerçek zamanlı çeviri ve yapay zeka özetleyici gibi birçok özelliği kullanıcıların hizmetine sundu.

Apple kamera özelliklerinde de geride kalıyor

Akıllı telefon pazarında telefonların en fazla öne çıkan özellikleri arasında yer alan kamera kalitesi anlamında da büyük bir rekabet yaşanıyor. Telefonların görüntüleme ve ses performansını ölçen derecelendirme platformu DxOMark testlerinde, 2025 ortası itibarıyla zirvede Çinli üreticilerin amiral gemileri bulunuyor.

Özellikle son 1-2 ay içinde teste giren modeller arasında Huawei ve Oppo öne çıkmış durumda bulunuyor. Temmuz 2025’te piyasaya çıkan Huawei Pura 80 Ultra, 175 puanla DxOMark tarihindeki en yüksek kamerа skorunu elde ederek ilk sıraya yerleşti.

Oppo Find X8 Ultra modeli 169 puan ile ikinci sıraya gerilerken, Vivo X200 Ultra 167 puanla üçüncü sırada konumlandı. Huawei Pura 70 Ultra, 163 puanla 4. sırada yer alırken Apple’ın en güncel üst modeli iPhone 16 Pro Max ise listede 161 puan alarak 5. sırada kendine yer buldu.

En fazla telefonu Samsung satarken, en değerli marka Apple oldu

Samsung son verilere göre dünyada en fazla telefon satışı yapan firmalar listesinde zirvede yer alıyor. Teknoloji ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere, birçok alanda pazar araştırmaları yapan IDC'nin verilerine bakıldığında, 2025 yılının ikinci çeyreğinde dünyada en çok telefon sevkiyatını 60,6 milyon ile Samsung yaptı. iPhone ise aynı dönemde 46,4 milyon adet sevkiyat yaparak ikinci sıradaki yerini korudu. Listede Xiaomi 42 milyon ile üçüncü, Vivo 27 milyon ile dördüncü ve Transsion(Infinix, Itel ve Tecno) 25 milyon ile beşinci sırada yer aldı.

Öte yandan, marka değer anlamında Apple'ın üstünlüğü ise sürüyor. Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" çalışmasında 574,5 milyar dolar marka değeriyle Apple birinci geldi. Apple'ı sırasıyla yaklaşık 461,1 milyar dolarla Microsoft, 413 milyar dolarla Google takip etti. Söz konusu listede ABD şirketi Amazon yaklaşık 356,4 milyar dolarla dördüncü, ABD'li perakende şirketi Walmart 137,2 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı. Samsung ise listede 110,6 milyar dolarla altıncı sırada yer alabildi