Tuşları bulunan ve yapay zeka özelliklerine sahip yeni Android telefon

20.08.2025 18:28:00
iKKO MindOne Pro 4 inçlik bir ekrana sahip ancak eski telefonlarda olduğu gibi istenirse klavye ile kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra yapay zeka odaklı bir telefon olan MindOne Pro, Android işletim sistemine sahip.

Akıllı telefon pazarında kendi kendini tekrar eden tasarımların yanı sıra iKKO MindOne Pro gibi farklı modeller de var. Şu anda kitlesel fonlama platformu Kickstarter'da yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bir bağışa ulaşan MindOne Pro, minik bir tasarıma sahip. Cihaz 4 inçlik bir ekrana sahip olmasının yanı sıra özel tuş takımlı bir kılıfı da bulunuyor ve dikkat çekiyor. 

FARKLI YAPIDA BİR TELEFON

Telefonun arkasında büyük bir kamera lensi bulunuyor. 50 MP Sony 1/1.56'' sensörlü kamera modüler yapıda olduğu için istenirse ön tarafa çevrilebiliyor ve kişiler ekrandan kendini görererek özçekim yapabiliyor.

Telefonun 90Hz ekran yenileme hızı, 1240 x 1080 piksel AMOLED ekranı ve safir camı bulunuyor. Telefonun 132 gram gibi bir ağırlığı bulunuyor ve kare tasarıma sahip.

MediaTek MT8781 işlemcisi kullanılan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Android 15 ile gelen cihaz aynı zamanda yapay zeka özelliklerini de destekliyor.

