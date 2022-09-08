Apple yeni güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:30

Apple yıllık iPhone şölenini gerçekleştirdi. iPhone 14 başta olmak üzere yeni akıllı saatleri ve kulaklığı ile teknolojiseverlerin karşısına çıkan şirket, yeni güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

iPhone hakkında yapılan sızıntılardan beri 'uydu iletişimi' hakkında onlarca şey yazıldı. Gerçekten gelip gelmeyeceği ya da işe yarayıp yaramadığı konusunda tartışmalar sürerken Apple, 7 Eylül'de etkinlikte bu özelliği resmen duyurdu. Bu güvenlik özelliği uydu aracılığıyla acil SOS gibi de adlandırılabilir.

Söz konusu özellik yeni iPhone'ların tamamında yer alıyor. Örneğin yaralı bir sporcu dağda mahsur kaldı ve internet çekmiyor. İşte tam da bu noktada uydu aracılığıyla yardım istemesi mümkün hale geliyor. Yaralı sporcu bu özellikle beraber telefonunu çok uzaktaki, hızlı hareket eden bir iletişim uydusuna yöndermesi talimatını veriyor.

Bir diğer özellik ise araba kazası algılama oluyor. Apple birkaç yıl önce benzer bir özellik olan düşme algılama özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik sayesinde hayatların kurtulduğunu biliyoruz. Bu önemli özelliğin farklı bir versiyonunu iPhone'a getiren Apple, kaza yapıldığında bunun anlaşılmasını hedefliyor.