Apple'ın 12 Eylül etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak? Hangi ürünlerin tanıtımı ertelendi?

Yayınlanma: 02.09.2023 - 22:10

Güncelleme: 02.09.2023 - 22:13

Apple'ın 12 Eylül'de "Wonderlust" adını verdiği yeni bir etkinlik düzenleyecek. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Apple Park'ta düzenlenecek olan etkinlik birçok insan tarafından merakla bekleniyor. Çünkü Apple bu etkinlikte yeni iPhone serisini tanıtacak. Peki Apple 12 Eylül etkinliğinde başka hangi ürünleri tanıtacak? Hangi ürünlerin tanıtımı ertelendi? İşte bu etkinlikte beklenen tüm Apple ürünleri:

iPHONE 15 SERİSİ

Apple'ın bu etkinlikte yeni iPhone 15 serisini tanıtması bekleniyor. Yeni seride iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max akıllı telefonları yer alacak. Ayrıca Apple iPhone 15 serisi ile birlikte büyük bir değişikliğe gidiyor ve ilk kez USB-C bağlantı noktasının kullanacak. Apple, bu hamlesiyle Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlayacak. Bu, iPhone kullanıcıları için önemli bir değişiklik ve yeni bir deneyim sunabilir.

Ayrıca iPhone 15 Pro serisi, bir dizi yenilikle gelecek gibi görünüyor. Bu yenilikler arasında titanyum çerçeve, ince çerçeveler ve potansiyel olarak yüksek bir fiyat etiketi bulunuyor. Ayrıca, aksiyon düğmesi gibi yeni özellikler ve periskop lens gibi geliştirmeler bekleniyor.

M3 MAC'LERİN TANITILMASI

Önümüzdeki etkinlikte Apple'ın herhangi bir Mac cihazı tanıtacağına dair iddialar bulunmuyor. Çünkü son çıkan sızıntılara göre M3 işlemcilerin üretimi 2024 yılını bulacak. Hal böyle olunca da yeni bir Mac cihazının tanıtımı ertelenmiş oluyor. Ancak diğer bir yandan da Apple'ın Ekim ayı içerisinde 12 inç MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve 12 inç iMAC tanıtacağına dair iddialar bulunuyor.

YENİ iPAD MODELLERİ İHTİMALİ

Apple'ın bu etkinlik kapsamında iPad Mini'yi tanıtması bekleniyordu. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre iPad Mini'nin tanıtımı Ekim ayına ertelenmiş olabilir.

APPLE WATCH SERİSİ

Etkinlik sırasında, Apple'ın yeni Apple Watch serisini de tanıtması bekleniyor. Bu yeni seride Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra cihazları yer alacak. Yeni cihazların, daha koyu bir titanyum kasa ve güncellenmiş bir işlemci ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca yeni Apple Watch'ların bazı parçalarının 3D yazıcıdan basıldığında dair iddialar da bulunuyor.

USB-C'Lİ AIRPODS

Apple'ın USB-C'li "güncellenmiş" AirPods'u piyasaya sürmesi de bekleniyor. Bu, AirPods kullanıcıları için daha hızlı şarj imkanı sunabilir. Yeni şarj kutusunun 2. Nesil AirPods Pro için olacağı tahmin ediliyor. Apple iPhone 15'lerde olduğu gibi ilk kez şarj kutusunda USB-C'yi kullanmış olacak. Ayrıca 2023'ün sonlarına doğru veya 2024 yılının başlarında yeni AirPods Max modelinin de tanıtılacağı tahmin ediliyor.

İŞLETİM SİSTEMLERİ İÇİN YENİ SÜRÜMLER

Apple ayrıca, iPhone 15 ve Apple Watch Series 9 ile birlikte iOS 17 ve watchOS 10'un çıkış tarihlerini de açıklayabilir. Bu işletim sistemleri, yeni özellikler ve geliştirmelerle gelerek mevcut cihazların performansını artırabilir.

TV VE EV KATEGORİLERİ

Apple'ın TV ve Ev kategorilerinde yer alan ürünleri arasında sadece 2024 yılında Apple TV 4K'yı tanıtması bekleniyor. Ayrıca HomePad mini cihazını da tanıtacağına dair iddialar bulunuyor. Ancak bu etkinlik genel olarak iPhone ve Apple Watch'lar üzerinden gerçekleşecek gibi duruyor.

APPLE'IN 12 EYLÜL ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Apple, etkinliği genellikle web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlıyor. Ancak, Apple henüz canlı yayın linklerini paylaşmadı. Bu nedenle, etkinliği izlemek isteyenler için linklerin etkinlik tarihine yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.