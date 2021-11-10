Apple'ın CEO’su Cook’tan kripto para itirafı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:59

Apple'ın CEO'su Tim Cook bireysel olarak kripto para topladığı açıkladı. Ancak Cook, hangi kripto para türüne yatırım yaptığını belirtmedi.

Apple’ın kripto para teknolojisine bir noktada dahil olabileceğinin sinyalini veren Cook, "Apple, ürünlerini kripto para ile satmayacaktır" dedi.

New York Times’tan Andrew Ross Sorkin’in sorularını yanıtlayan Cook, "Çok farklı ürünlerin olduğu bir sepet yapmak mantıklı geliyor. Ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum bu arada" diye konuştu.

Bir süredir kripto paralara ilgili olduğunu ifade eden Cook, "Fakat bu şirket politikası değil tamamen kendi görüşüm ve yaklaşımım" ifadelerini kullandı.