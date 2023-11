Apple'ın Magic Mouse'unu beğenmedi, modifiye etti!

Apple'ın diğer kablosuz farelerden farklı olarak tasarladığı Magic Mouse'un sevenleri olduğu gibi sevmeyenleri de var. Sevmeyenlerden biri olan Ivan Kuleshov, cihazın tasarımını değiştirdiği gibi normalde şarj olurken kullanılmayan Magic Mouse'u, şarj olurken de kullanılabilir hale getirdi. Bunu da X hesabı üzerinden paylaştı.

Apple'ın Magic Mouse'unda şarj kablosu girişin alt kısımda kalıyor ve kullanıcılara 'faren şarj olurken biraz ara ver' mesajı veriliyor. Kısa sürede saatlerce kullanılacak kadar dolabilen Magic Mouse'un şarjı yine de şarj olurken kullanım dışı kalıyor olmasıyla eleştiriliyordu.

X hesabı üzerinden değiştirdiği tasarımı paylaşan Kuleshov, Magic Mouse'u hacklediğini, dünyadaki en iyi Magic Mouse'u yarattığını yazdı. Tasarıma USB-C portu da ekleyen mühendis, milyonlarca etkileşim aldı.

Şarj girişini cihazın masayla temas eden kısımdan arkaya alan mühendis, fareye birkaç dokunuş daha yaptı.

Tasarlanan yeni cihaz şu şekilde görünüyor:

I hacked the Magic Mouse.

And created the world's first ergonomic Magic Mouse with no weaknesses.

Yes, you can charge it via USB-C right while you're working!

More details + demo in the thread pic.twitter.com/lxvCXArZdG