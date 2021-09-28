Araştırma: Sigara içenler daha fazla Covid-19 riski altında
Yapılan araştırmalar ve analizler, sigara içenlerin Covid-19 dolayısıyla hastaneye kaldırılma oranlarının çok daha yüksek olduğunu ve çok daha fazla risk altında olduklarını ortaya koydu.
İngileter'deki Oxford Üniversitesi’nde görevli Dr. Ashley Clift ve ekip arkadaşları, Covid-19 sebebiyle hastaneye yatış ve ölüm oranlarını incelerken sigara içmenin hastalığın seyrini nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.
The Guardian'ın aktardığına göre; araştırmadaki veriler, sigara içenlerin Covid-19 ile hastaneye yatma olasılığının yüzde 60-80 daha fazla olduğunu ve ayrıca hastalıktan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Sigara ve Covid-19 ile ilgili gözlemsel ve genetik verileri bir araya getiren çalışma, pandeminin başlangıcında yayınlanan ve sigara içmenin virüse karşı korunmaya yardımcı olabileceğini öne süren araştırmalarla çelişiyor. Ayrıca The Guardian'da yer alan habere göre; makalenin yazarlarından bazılarının tütün endüstrisiyle finansal bağlantıları olduğu keşfedilmişti.
Araştırmaya dair sorunlardan biri, bu çalışmaların çoğunun gözlemsel olması. Bu nedenle, sigara içenlerin herhangi bir artan riskin nedeni olup olmadığını veya sigara içenlerin daha düşük bir sosyoekonomik arka plandan gelme olasılığının daha yüksek olması gibi başka bir etkenin oldup olmadığı belirginliği zorlaştırıyor.
Ocak 2020 ile Ağustos 2020 arasında 421 bin 469 hastayı ve verilerini kapsamlı bir biçimde inceleyen bilim insanları sigara içenlerin Covid-19 riskleri şu şekilde:
"Hiç sigara içmemiş olanlarla karşılaştırıldığında, şu anda sigara içenlerin hastaneye yatırılma olasılığının yüzde 80 daha fazla. Hastalar enfekte olduklarında ise Covid-19'dan ölme olasılıkları önemli ölçüde yükseliyor".
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