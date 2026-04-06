Artemis II rekor kırdı: Uzayda en uzak noktaya ulaştılar!

NASA'nın Artemis II görevinin mürettebatı yapılan açıklamaya göre, Dünya'dan şimdiye kadar en uzağa seyahat eden insanlar oldu.

NASA'nın sosyal medya hesabından yayımlanan video mesajında, astronotların Dünya'dan 252.752 mil (406.700 kilometre) maksimum mesafeye ulaştığını ve bunun insanlı uzay uçuşunda yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtildi.

NASA, bu başarının 1970'teki Apollo 13 görevi sırasında kırılan önceki rekoru yaklaşık 4.102 mil aştığını belirtti.

Nisan 1970'te fırlatılan Apollo 13, insanlı bir mürettebatın Dünya'dan kat ettiği en büyük mesafe rekorunu elli yıldan fazla bir süre elinde tuttu.

New record🥇



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

NETFLİX CANLI YAYINLIYOR

ABD merkezli Netflix yayın platformu, Artemis II görevinin merakla beklenen aşamasını canlı yayınlıyor.

ARTEMİS II NEDİR?

Artemis II, NASA’nın 2017’de başlattığı ve insanları Ay’a geri götürmeyi, nihayetinde de astronotları Mars’a göndermeyi hedefleyen Artemis programının ikinci görevi. Ayrıca gelecekteki Ay misyonlarında kullanılacak önemli veriler sağlayacak.

Artemis I’in ardından yapılacak. Mürettebatsız bu deneme uçuşu, 2022’nin sonunda Ay’ı başarıyla dolaştı.