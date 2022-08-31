Aston Martin'den geleceğin elektrikli otomobili: Valhalla

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:19

Aston Martin, gelecekte üreteceği elektrikli otomobillerin standardını belirlemek için yeni Valhalla yüksek performanslı plug-in hibridini kullanıyor.

Firma yetkilileri, Pebble Beach Concours d’Elegance fuarında sergilenen 937 beygir gücündeki Valhalla süper otomobilinin, 2025'te piyasaya çıkacak olan ilk elektrikli otomobilde bulunacak sürücü etkileşimi, görsel efektler ve sesin örneğini gösterdiğini açıkladı.

Valhalla'nın mühendisleri, ortadan motorlu, iki koltuklu aracı geliştirirken markanın yarış pistine has sürüş dinamiklerini korumakla özellikle ilgilendiklerini söylüyor.

Elektrikli araçlar, sürücü kontrolü elektrik ve sürücü yardım işlevi sistemlerine bıraktığından dolayı performans severler tarafından daha az çekici olarak nitelendiriliyor.

chiponline'ın haberine göre mühendisler, çift turbo V8 ile iki e-motoru birleştiren Valhalla'nın hibrit güç aktarma organının kontrolünü sürücüye tam olarak vermek için çalışmalar yaptılar.

Aston Martin, “Yapmaya çok dikkat ettiğimiz bir şey, arabanın sürücüye verdiği tepkileri yeniden ayarlamak” diyor ve devam ediyor: “Sürüşe fazla yardım ederseniz, o zaman sürücünün sürüş zevkinden koptuğu bir noktaya geliyorsunuz”

Elektrikli motorlar daha hızlı hızlanma sağlıyor, ancak hibrit ve elektrikli araçlar daha ağır ve gaz motorlu muadillerine göre daha az çevik olma eğilimindeler. Batarya güç aktarma sisteminden gelen ek ağırlık, Valhalla için, fren sistemine aşırı yüklenmeden hızlı bir şekilde yönün nasıl değiştirileceğini bulmak da dahil olmak üzere çeşitli zorluklar ortaya çıkarmış.

Baş Kreatif Sorumlusu Marek Reichman, Valhalla'nın markanın elektrikli portföyünün dış tasarımına da öncülük ettiğini söylüyor. Gövdesi, otomobilin hareketsiz dururken hareket halinde görünmesine yardımcı olan gölgeler oluşturmak için hem boyalı hem de karbon yüzeyler içeriyor.

Aynı tasarım kaygısı, ses konusunda da görülüyor. Motor gürültüsü bir spor otomobilin performansının algılanması için çok önemli. Bu, elektrikli araçlar için büyük bir zorluk, çünkü bu motorlar hemen hemen hiç ses çıkarmıyor. Vallhalla, elektrik modunda hemen hemen hiç ses çıkarmıyor. Hibrit modda bütün gürültü, gerçekten yüksek bir sese sahip olan V8 motorundan geliyor.



