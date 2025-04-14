ASUS'un yeni oyun bilgisayarı Türkiye'de satışa sunuldu

Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:40

Güncelleme: 14.04.2025 - 17:40

ASUS, yeni nesil ROG Strix SCAR ve Strix G oyun dizüstü bilgisayarı serisini Türkiye'de satışa sundu. Yeni modeller, yüksek performans, geliştirilmiş soğutma sistemleri, yenilikçi ekran teknolojileri ve vidasız tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihazlar, 119.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Türkiye oyun bilgisayarı pazarında önemli bir artış gösterdi.

TÜRKİYE OYUN BİLGİSAYARI PAZARINDA LİDER KONUMA YÜKSELDİ

ASUS yetkilileri, Türkiye’nin oyun bilgisayarı pazarında 2021 yılında %12,2 olan pazar payını 2024 itibarıyla %26,8’e çıkardığını ve bölgesinde lider ülke konumuna geldiğini belirtti. Doğu ve Batı Avrupa’da oyun bilgisayarı satışları düşerken, Türkiye’de satışların iki katına çıktığı ifade edildi.

OYUN HARCAMALARI, DİĞER SEKTÖRLERİ GERİDE BIRAKTI

Oyun sektörüne yönelik tüketici harcamaları da dikkat çekici bir artış gösterdi. 2024 verilerine göre, oyun harcamaları seyahat sektöründen %60, moda sektöründen %75, tiyatro ve sinema sektörlerinden ise %85 daha fazla büyüme kaydetti. Bu durum, oyun sektörünü Avrupa’nın en hızlı büyüyen alanlarından biri haline getirdi.

YENİ NESİL DONANIMLAR VE GELİŞTİRİLMİŞ TASARIM

Yeni modeller, Intel® Core™ Ultra 9 işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartları ile donatıldı. Maksimum 64GB RAM ve 4TB depolama desteği sunan bilgisayarlar, DLSS 4 ve ışın izleme gibi güncel grafik teknolojileriyle yüksek performans sağlıyor. Yeni tasarımlar ayrıca, vidasız alt panel yapısı sayesinde kullanıcıların cihazlarını kolayca yükseltmelerine imkân tanıyor.

GELİŞMİŞ SOĞUTMA VE YENİ NESİL EKRAN TEKNOLOJİSİ

Cihazlarda kullanılan yeni üç fanlı sandviç soğutma sistemi, yüksek performans sırasında düşük ses ve sıcaklık seviyeleri sunmayı hedefliyor. Ayrıca ROG Nebula HDR ekran, 1200 nit’e kadar parlaklık sunarken, ACR teknolojisi sayesinde yansımaları azaltıyor ve görüntü kalitesini artırıyor.

TASARIMDA YENİLİK VE KULLANICI ODAKLILIK

Yeni Strix modelleri, RGB ışık şeritleri, AniMe Vision LED ekranlar ve çift katmanlı ACR filmi gibi görsel yeniliklerle öne çıkıyor. Vidasız montaj sistemi, kullanıcıların SSD ve RAM gibi donanımları kolayca erişip değiştirmesine olanak tanıyor.