Atacama Çölü'nde soyu tükenmiş dev köpek balıklarına ait dişler bulundu

21 Kasım 2021 Pazar, 13:55

Atacama Çölü'nde kazı çalışması gerçekleştiren arkeologlar, 2 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen soyu tükenmiş bir köpek balığı türüne ait devasa dişlerin bulunduğunu duyurdu. Arkeologlar, boyutu ortalama bir insan elinden daha büyük olan dişlerin, uzunluğu 20 metreye kadar çıkabildiği belirtilen 'megalodon' köpek balığı türüne ait olduğunu açıkladı.

Newsweek'te yer alan habere göre, bölgenin hazine avcıları tarafından sürekli yağmalandığına değinen arkeologlar, buna rağmen Şili'nin dünyadaki en büyük bilimsel megalodon diş koleksiyonlarından birine sahip olduğunu söyledi.

Atacama Paleontoloji ve Doğa Tarihi Araştırma Geliştirme Kurumu Direktörü Pablo Quilodran yaptığı açıklamada, "Atacama bölgesinde olağanüstü fosil yatakları bulunuyor ve yaklaşık 8 milyon yıl öncesine ait deniz omurgalılarının kalıntılarına rastlanıyor" dedi.

Quilodran, megalodonlara ve diğer tarih öncesi yaratıklara ait dişlerin karaborsada satıldığını söylerken "Şili'deki fosiller, kanunlar ile korunuyor olsa da bölge, uzun yıllar boyunca kuralsız madencilik operasyonlarının ve yasa dışı fosil avcılarının yağmalamalarının kurbanı oldu" diye konuştu.

Yasa dışı eylemlere rağmen dünyanın en büyük bilimsel megalodon diş koleksiyonlarından birine sahip olduklarını belirten Quilodran, keşfedilen dişlerin halk tarafından görülebilmesi için bir müzede sergileneceğini ifade etti.