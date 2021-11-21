Atacama Çölü'nde soyu tükenmiş dev köpek balıklarına ait dişler bulundu
Arkeologlar, Şili'de yer alan 105 bin kilometrekarelik Atacama Çölü'nden soyu tükenmiş dev köpek balıklarına ait dişler ortaya çıkardı.
Atacama Çölü'nde kazı çalışması gerçekleştiren arkeologlar, 2 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen soyu tükenmiş bir köpek balığı türüne ait devasa dişlerin bulunduğunu duyurdu. Arkeologlar, boyutu ortalama bir insan elinden daha büyük olan dişlerin, uzunluğu 20 metreye kadar çıkabildiği belirtilen 'megalodon' köpek balığı türüne ait olduğunu açıkladı.
Newsweek'te yer alan habere göre, bölgenin hazine avcıları tarafından sürekli yağmalandığına değinen arkeologlar, buna rağmen Şili'nin dünyadaki en büyük bilimsel megalodon diş koleksiyonlarından birine sahip olduğunu söyledi.
Atacama Paleontoloji ve Doğa Tarihi Araştırma Geliştirme Kurumu Direktörü Pablo Quilodran yaptığı açıklamada, "Atacama bölgesinde olağanüstü fosil yatakları bulunuyor ve yaklaşık 8 milyon yıl öncesine ait deniz omurgalılarının kalıntılarına rastlanıyor" dedi.
Quilodran, megalodonlara ve diğer tarih öncesi yaratıklara ait dişlerin karaborsada satıldığını söylerken "Şili'deki fosiller, kanunlar ile korunuyor olsa da bölge, uzun yıllar boyunca kuralsız madencilik operasyonlarının ve yasa dışı fosil avcılarının yağmalamalarının kurbanı oldu" diye konuştu.
Yasa dışı eylemlere rağmen dünyanın en büyük bilimsel megalodon diş koleksiyonlarından birine sahip olduklarını belirten Quilodran, keşfedilen dişlerin halk tarafından görülebilmesi için bir müzede sergileneceğini ifade etti.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Tesla çöktü!
- Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
- Korkutan açıklama: Yarım milyon kişi ölebilir
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- 'Üçüncü İttifak'ta kimler olmayacak?
- Başımıza bir şey geldiğinde sorumlusu odur
- AKM'de çukur bilmecesi
- Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı
- Durmuş Yılmaz özür diledi