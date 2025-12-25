Ebru Köksal kimdir? Ebru Köksal ne iş yapıyor? Ebru Köksal neden gözaltına alındı?

Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan ile birlikte Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı. Peki, Ebru Köksal kimdir? Ebru Köksal neden gözaltına alındı?

EBRU KÖKSAL KİMDİR?

Ebru Köksal 20 Mayıs 1968 yılında doğdu. Robert Kolejin ardından Brown Üniversitesinden Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler dalında çift diploma ile mezun oldu.

1990-2000 arasında Morgan Stanley, NY, Citibank ve AIG Capital Partners'da yatırım bankacılığı, 2001-2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve şirketleri bünyesinde üst düzey yöneticilik, 2010-12 yılları arasında Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve bu göreve gelen ilk kadın oldu.

2011-2012 yılları arasında 4 ay 5 gün Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği yaptı. 2011 yılında ise Stadium Business Awards tarafından 'Yılın Yöneticisi' ödülüne layık görüldü. Köksal

2013 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın yeni yönetim kurulunda yer aldı.

EBRU KÖKSAL'IN ÖZEL HAYATI

Borsacı Attila Köksal ile evli ve 2 çocuk annesidir.

ŞİKE DAVASI

2011 Türk futbolu şike davası'nda TFF'de çalıştığı Lutfi Arıboğan'ın yerine vekaleten Genel Sekreter olarak görev yaparken UEFA'ya gönderdiği Fenerbahçe savunmasını içermeyen polis fezlekeleri faksıyla gündeme gelen Ebru Köksal Fenerbahçe camiası tarafından eleştirilmesi üzerine 'Bu süreçte kimse kendi başına hareket etmedi' demiştir.

EBRU KÖKSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Futbolda bahis soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı.