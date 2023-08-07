Avrasya'nın en büyük güneş teleskobunun yapımına başlandı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 08:45

Güncelleme: 07.08.2023 - 10:06

Ulusal Heliojeofizik Kompleksi'nin en karmaşık ve pahalı aracı olacak teleskop, Buryat'taki Monda köyü yakınlarında bulunan ISTP Sayan Güneş Gözlemevi'nde yer alacak.

Yaklaşık 36 milyar rubleye (375 milyon ABD doları) mal olacağı tahmin edilen teleskobun, 2030 yılına kadar tamamlanması ve faaliyete geçmesi bekleniyor.

13 AYNADAN OLUŞAN 3 METRELİK BİR AYNASI OLACAK

Teleskobun temel amacı, Dünya'daki yaşamın çeşitli yönlerini etkileyen manyetik alanların doğasını ve güneş aktivitesi döngüsünü incelemek. Teleskop, daha küçük teleskoplar ve yörünge gözlemevleri için erişilemez olan Güneş'in görünür yüzeyi fotosferin ince yapısını bilim insanlarının keşfetmesini sağlayacak.

Teleskop ayrıca spektral analizlere olanak tanıyacak ve manyetik alanlar ve madde hareketleri hakkında benzersiz veriler elde etmenin yanı sıra güneş patlamalarının, taçküre kütle atımlarının ve güneşteki diğer fenomenlerin nedenlerinin araştırılmasına yardımcı olacak.

Teleskop, güneş fiziğindeki temel ve uygulamalı bilimsel sorunların çözülmesine de katkıda bulunacak. Teleskobun optik mekanizması, çapı 3 metre olan ana ayna ile beraber 13 aynadan oluşuyor. Ana ayna için özel bir cam-seramik malzeme olan astrositall kullanılacak. Tüm yapının yüksekliği 42 metre, teleskobun toplam ağırlığı ise 120 ton olacak.