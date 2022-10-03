Avrupa'nın en eski bebek mezarı incelendi! İlginç sonuç

03 Ekim 2022 Pazartesi, 08:54

Avrupa'da bulunan en eski bebek mezarını inceleyen araştırmacılar, insanların 10 bin yıl önce de bebeklerini kundağa sarıp sırtlarına veya göğüslerine asarak taşıdığını keşfetti.

Bulgular, bugün "kanguru" diye adlandırılan bebek askılarının tarih öncesi çağlarda da yaygın kullanıldığı fikrine ağırlık veriyor.

Independent Türkçe'deki habere göre araştırmacılar, bu mezarı 2017'de İtalya'nın Arma Veirana mağarasında keşfetmişti.

"Neve" adı verilen kız bebeğin dişleri incelenince iskeletin Avrupa'daki tarih öncesi mezarlarda bulunan en eski bebek kalıntıları olduğu açığa çıkmıştı.

BEBEKLER BENZER ŞEKİLDE TAŞINIYORMUŞ

Mezarın içindeki deniz kabuklarının ve bunların yerleştirilme şeklinin analiz edildiği yeni araştırma ise ebeveynlerinin Neve'yi kısa ömrü boyunca deniz kabuğu süslemeli bir askıya sararak taşıdığına işaret etti.

Bugün bebeğin örtüldüğü kumaştan geriye hiçbir şey kalmadı. Ancak Neve'yi çevreleyen kabuklardaki delikler önemli ipuçları sağlıyor.

Araştırmacılara göre bu delikler kabukların birbirine bağlandığı ve tekstil malzemesi üzerine dikildikleri anlamına geliyor.

Araştırmacılar bu kabukların dikildiği kumaşın bebek askısı, battaniye veya iç çamaşırı olabileceğini düşünüyor. Öte yandan kabukların yerleştirilme şekli daha çok bebek askısını andırıyor.

Ayrıca kabukların epey yıpranmış olduğu da göze çarpıyor. Bu da askının bu bebek dünyaya gelmeden önce de kullanıldığına işaret ediyor.

Journal of Archaeological Method and Theory adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan makalede araştırmacılar şu ifadelere yer veriyor:

Çalışmanın sonuçları, boncukların, bir askı üzerine dikilmeden önce, topluluğun üyeleri tarafından hatırı sayılır bir süre boyunca kullanıldığını gösteriyor.

Bu bölgede bulunan diğer bebek mezarlarında en fazla 40 kadar delikli deniz kabuğu keşfedilmişti. Neve'nin mezarında ise 70'den fazla kabuk yer alıyor.

Araştırmacılar konuyla ilgili, "Muhtemelen bebeği korumada başarısız olan bu boncukları yeniden kullanmak istemediler" diye yazıyor:

Ancak topluluk ve ölen bebek arasında kalıcı bir bağlantı oluşturmak için bunlarla gömülmüş olması da muhtemel.

Montreal Üniversitesi'nden antropolog Julien Riel-Salvatore ise, "Bu makale, çocuk bakımı arkeolojisine dair gerçekten orijinal bilgiler sunuyor" diyor:

İnsan unsuruna ulaşmak için bilim ve arkeoloji sanatı arasında köprü kuruyor.