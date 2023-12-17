Avustralya'daki mercan adaları yok olma tehlikesi altında

Avustralya'da Sydney Üniversitesinde yapılan araştırma, ülkedeki mercan adalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ortaya koydu.

AA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 00:10
Avustralya'daki mercan adaları yok olma tehlikesi altında
Abone Ol google-news

BBC'nin haberine göre, ülkenin en önemli 56 mercan adasının incelendiği, hepsinin iklim değişikliğinden dolayı yok olma riskiyle karşı karşıya bulunduğu saptanan araştırmada bu durumun Avustralya'nın deniz sınırını değiştirebileceği belirlendi.

Araştırmacılardan Thomas Fellowes, Avustralya'nın adalar üzerinde "balıkçılık, ulaşım ve maden arama gibi" haklara sahip olduğu büyük miktarda alan sağladığını kaydederek, mercan adalarının önemine dikkati çekti.

Fellowes, ayrıca fosil yakıt kullanımının azaltılmasının adaların "yok olma sürecini" yavaşlatabileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Science of The Total Environment" isimli dergide yayınlandı.


İlgili Haberler

Araştırmacılar keşfetti: Satürn'de yaşam sinyali!

Araştırmacılar keşfetti: Satürn'de yaşam sinyali!
Araştırmalara göre Güneş'in ışığını kısmamız gerekebilir; Peki nasıl?

Araştırmalara göre Güneş'in ışığını kısmamız gerekebilir; Peki nasıl?
Araştırma: Başımız neden ağrır, en iyi tedavi yöntemi nedir?

Araştırma: Başımız neden ağrır, en iyi tedavi yöntemi nedir?

En Çok Okunan Haberler