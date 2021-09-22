Bakanlık marka verip uyardı: Cep telefonlarınızı atın
Litvanya Savunma Bakanlığı, tüketicilerin Çin cep telefonlarını satın almaktan kaçınmalarını tavsiye etti.
Bir hükümet raporuna göre, cihazların yerleşik sansür yeteneklerine sahip olduğunun tespit adilmesinin ardından insanlara şu anda sahip oldukları cep telefonlarını atmaları tavsiye edildi.
Litvanya'nın devlet tarafından işletilen siber güvenlik kurumu Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in akıllı telefon devi Xiaomi Corp tarafından Avrupa'da satılan amiral gemisi telefonlarının "Özgür Tibet", "Yaşasın Tayvan bağımsızlığı" veya "demokrasi hareketi" gibi terimleri tespit etme ve sansürleme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.
Savunma Bakanlığı Ulusal Siber Güvenlik Merkezi raporda, Xiaomi'nin Mi 10T 5G telefon yazılımındaki özelliğin "Avrupa Birliği bölgesi" için kapatıldığını, ancak herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceğini söyledi.
Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius rapora ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, "Tavsiyemiz yeni Çin telefonları satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır" dedi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- CHP'de şüpheli ölümler
- Demirören-Ziraat Bankası krizinde yeni gelişme
- Lösemi ilaçları sahte çıktı!
- Sedat Peker hakkında hapis istemi
- İki anket, AKP'ye iki kötü haber
- Prof. Naci Görür'den korkutan uyarı
- AKP'li isimden CHP ve HDP'ye çağrı
- Temelli'den yeni 'Kürt sorunu' açıklaması
- Demirtaş'tan Kürt sorunu açıklaması