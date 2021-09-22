Bakanlık marka verip uyardı: Cep telefonlarınızı atın

22 Eylül 2021 Çarşamba, 10:59

Bir hükümet raporuna göre, cihazların yerleşik sansür yeteneklerine sahip olduğunun tespit adilmesinin ardından insanlara şu anda sahip oldukları cep telefonlarını atmaları tavsiye edildi.

Litvanya'nın devlet tarafından işletilen siber güvenlik kurumu Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in akıllı telefon devi Xiaomi Corp tarafından Avrupa'da satılan amiral gemisi telefonlarının "Özgür Tibet", "Yaşasın Tayvan bağımsızlığı" veya "demokrasi hareketi" gibi terimleri tespit etme ve sansürleme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı Ulusal Siber Güvenlik Merkezi raporda, Xiaomi'nin Mi 10T 5G telefon yazılımındaki özelliğin "Avrupa Birliği bölgesi" için kapatıldığını, ancak herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceğini söyledi.

Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius rapora ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, "Tavsiyemiz yeni Çin telefonları satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır" dedi.