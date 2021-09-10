THY uçağındaki o anlar yolcunun cep telefonuna böyle yansıdı
THY uçağının motor arızasıyla sebebiyle İstanbul'a geri dönen uçağının görüntüleri ortaya çıktı.
TC-JOB kuyruk tescilli Airbus A330-300 tipi İstanbul-Johannesburg seferini yapmak için havalanan ancak motor arızası yaşayınca havada saatlerce tur attıktan sonra İstanbul Havalimanı'na inen uçak, bir yolcu tarafından görüntülendi.
Görüntülerde uçağın motorunda alev uzaması olduğu görüldü.
Kaynak: Aitporthaber
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