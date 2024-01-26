Balık fiyatlarındaki artışın sebebi! Balık popülasyonu azaldı mı?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:24

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:28

Balıklar, üreyebilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için denizlerde belli derecede pH miktarına ve suyun sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Bilim insanları açıkladı, küresel ısınmanın sonucu ile okyanusların bazı bölgelerinde suların pH derecesinin değiştiğini ve suların ısındığı gözlemlendi. Balık popülasyonu tehlilkede mi?

Balıklar, dünyamızın sularında yaşayan omurgalı canlılardır ve birçok karasularına sahip olan ülkelerin ciddi derecede geçim kaynaklığına katkı sağlıyor. Peki, iklim değişikliğinin balık popülasyonun da ki rolü nedir?

Çok zaman önceden bu yana televizyonlarda karşımıza çıkan kamu spotlarından aklımıza kazınan düşünce, haftada en az 3 gün balık yememiz gerektiği. Peki, ne kadar balık tüketebiliyoruz?

Balıkçılık, birçok ülkenin ciddi derecede geçim kaynağı olmaya devam ederken, birçok ülkede balık pazarlarında fiyatlar dudak uçuklatır seviyelere geldi.

BALIK POPÜLASYONU AZALDI MI?

TÜİK verilerine göre deniz ürünleri avcılığı ve su ürünleri üretiminde bir azalma gözükmemesi, iklim değişikliklerinin, denizlerimizde ki balık popülasyonunu tehlikeye sokmadığını gösteriyor. Peki, dünyada ki balıkçılık ne durumda, Türkiye’yi gelecek zamanlarda etkileyebilir mi?

Bilim insanları uyarmıştı, dünyamızı temiz davranmamız konusunda!

İklim değişikliği ile birlikte birkaç senedir süren yaz aylarında havanın fazla ısınması ile birlikte okyanusların bazı bölgelerinde sular 38.8 santigrat dereceyi geçti. Bu durumun etkilerinden hatırlayacağımız en yakın örnek, Yaz aylarında, Brezilya Hükümetinin açıklamış olduğu Amazonlar’da ki deniz suyunun fazla ısınması ile 140 pembe yunusun ölümü olmuştur.

Yaz aylarında görülen okyanuslarda ki bu sıcaklıklar balık ölümlerine neden olduğu ve bunun yanında balıkların boylarında küçülmeler gözlemlendi.

Okyanuslarda ki bu sıcaklıklar hafife alınacak gibi değil!

Okyanusların ısınması ile birlikte buzullarda eriyor. Buzullar, tatlı suları bünyesinde barındırıyor. Buzulların erimesinde ki tehlikelerden biri olarak gösterilen, okyanuslarda ki suyun pH derecesini seyreltmesi.

Balıklar, yaşayabilmek ve nesillerinin devamlılığını sağlayabilmek için temiz suların yanında belli bir derece sıcaklığa ve belli miktar pH değerine ihtiyaç duyarlar. Norveç merkezli Uluslararası İklim ve Çevre Araştırmaları Merkezi’nde bilim insanları uzun sürelerdir, okyanusları gözlemliyor. Bilim insanların uzun süre yaptıkları gözlemlerde 2008 yılından bu yana Kuzey Deniz’in de suların 1-2 derece ısındığını ve bu da balık boylarında %16’lık bir küçülme olduğunu söylüyor.

İklim değişiklikleri nedeni ile oluşan bu etkilerin şu anlık ülkemizde bir sorun teşkil etmese de dünya, balık pazarında ki ihtiyacını ülkemizden karşılamak isteyecek gibi gözüküyor.