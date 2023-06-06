İklim değişikliği: Küresel ısınmayı sınırlandırmak için hangi ülke ne kadar adım atıyor?

Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:50

Güncelleme: 06.06.2023 - 16:50

BBC

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak isteyen ülkeler, her yıl sera gazı salımlarını sınırlandırmak için vaatlerde bulunuyor. Fakat dünya ısınmaya devam ediyor.

Geçen ay bilim insanları küresel ısınmanın 1,5 derecelik sınırı önümüzdeki beş yılda büyük ihtimalle aşacağını açıkladı. Sıcaklıklar arttıkça sıcak hava dalgaları, yangınlar ve seller gibi yıkıcı doğa olayları da daha sık ve daha güçlü bir şekilde görülüyor.

Bugün en önemli soru, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlayıp sınırlandıramayacağımız.

5 Haziran'dan Bonn İklim Konferansı'nda bir araya gelen ülkeler, Birleşmiş Milletler'in bu yıl Kasım'da Dubai'de düzenlenecek büyük iklim konferansı COP28 öncesinde vaatlerini masaya yatırdı.

Peki küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için hangi ülkeler verdikleri vaatleri tutuyor? Ve bu vaatler bu hedef için yeterli mi?

İnteraktif grafiğimizde inceleyin.

Habere katkıda bulunanlar: Becky Dale ve Esme Stallard.