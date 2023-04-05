Bazılarına korku oyununu sevdiren oyuna yüzde 500 zam geldi

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:16

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 16:16

Korku oyunu seven kişiler arasında oldukça popüler olan ve çıktığı yıllarda dikkat çeken Outlast serisi Steam'deki fiyat artışlarından etkilendi. Steam Türkiye'deki sabit dolar kurunu güncellemişti. Bu gelişmenin ardından ise bazı oyunlar yüzde 100'ün üzerinde zamlandı.

Bu fiyat artışlarından etkilenen en son oyun serisi ise Outlast oldu. Korku oyunu, sunduğu korku atmosferini gazetecilikle birleştiren oldukça ilginç bir oyun. Oyun, serbest gazeteci Miles Upshur’ın gizemli bir e-posta almasıyla başlıyor. Terk edilmiş bir psikiyatri kliniğinde yaşanan gizemli olaylara ve yapılan yasa dışı deneylere dair sözüm ona belgeleri alan Miles, hemen kliniğe geliyor ve olayın aslını öğrenmeye çalışıyor.

OYUN SERİSİNDE YÜZDE 500'E VARAN ZAM

İlk oyunun sevilmesinin ardından geliştiriciler, Outlast Whistleblower DLC’sini kısa süre içinde duyurdu. Bu eklentide, Outlast’in ilk oyunundaki gazeteci karakterimize gönderilen e-posta’nın sahibinin hikâyesi işleniyor. Yani ilk oyunda yaşananları bir adım geriden tekrar oynuyoruz. İlk oyundan çok daha ilginç ve doyurucu olan Whistleblower, adından da anlaşılacağı üzere bir muhbiri ele alıyor.

Genel anlamda beğenilen oyun serisinin ilki 32 TL'den 190 TL'ye çıkarken, Outlast 2, 50 TL'den 280 TL'ye ve DLC olan Outlast: Whistleblower 16.50 TL'den 95 TL'ye kadar çıktı.

Oyun serisi Epic Games tarafında henüz zamlanmamış olsa da yakında oradan da zamlanması bekleniyor.

Outlast Trials ise 18 Mayıs'ta erken erişime açılıyor. Steam ve Epic Games tarafında satın alınabilecek oyun, yine gergin bir korku oyunu evreni sunacak ancak arkadaşlarınızla oynama imkanı da olacak.