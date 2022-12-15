Silent Hill 2 Remake’in yapımcısı yeni korku oyunu geliştiriyor

Silent Hill 2 Remake'in yapımcısı olan Bloober Team, yaptığı açıklamada yeni bir korku oyunu geliştirdiklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 09:47
Silent Hill 2 Remake’in yapımcısı yeni korku oyunu geliştiriyor
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Korku oyunu denildiğinde akla gelen serilerden olan Silent Hill için hatırlarsanız Remake yapılıyor. Bloober Team tarafından geliştirilen Silent Hill 2 Remake, merakla bekleniyorken, aynı yapımcı, Kerbal Space Program ve Outer Wilds'in yapımcısı Private Division için yeni korku oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu. 

YENİ KORKU OYUNU GELİYOR

Oyun hakkında detaylı bilgiler olmasa da Bloober Team yöneticisi Piotr Babieno, geliştirilen oyunun Private Division tarzına uygun bir korku oyunu olacağını ve oyunseverlerin seveceğini belirtti. 

Babieno, adını açıklamadıkları ve üzerinde çalıştıkları yeni korku oyunun Silent Hill 2 Remake'ten sonra çıkacağını aktardı. Çıkış tarihine yönelik ise ortaya atılan iddilara göre oyun hakkındaki bilgiler 2023 yılında çıkmaya başlayacak, 2025 yılında ise piyasaya sürüleceği yönünde oldu


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