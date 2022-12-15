Silent Hill 2 Remake’in yapımcısı yeni korku oyunu geliştiriyor
Silent Hill 2 Remake'in yapımcısı olan Bloober Team, yaptığı açıklamada yeni bir korku oyunu geliştirdiklerini duyurdu.
Korku oyunu denildiğinde akla gelen serilerden olan Silent Hill için hatırlarsanız Remake yapılıyor. Bloober Team tarafından geliştirilen Silent Hill 2 Remake, merakla bekleniyorken, aynı yapımcı, Kerbal Space Program ve Outer Wilds'in yapımcısı Private Division için yeni korku oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
YENİ KORKU OYUNU GELİYOR
Oyun hakkında detaylı bilgiler olmasa da Bloober Team yöneticisi Piotr Babieno, geliştirilen oyunun Private Division tarzına uygun bir korku oyunu olacağını ve oyunseverlerin seveceğini belirtti.
Babieno, adını açıklamadıkları ve üzerinde çalıştıkları yeni korku oyunun Silent Hill 2 Remake'ten sonra çıkacağını aktardı. Çıkış tarihine yönelik ise ortaya atılan iddilara göre oyun hakkındaki bilgiler 2023 yılında çıkmaya başlayacak, 2025 yılında ise piyasaya sürüleceği yönünde oldu.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den