Paranormal Aktivite'nin yapımcısı korku oyunu sektörüne giriyor

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 11:16

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 11:20

Korku oyunları şu anda milyonlarca oyunsevere hitap ediyor. İlk korku oyunu sayılan Haunted House 1981 yılında Atari kataloğunda yerini almıştı. Ondan bu yana grafikler, hikayeler gelişti ve akabinde binlerce korku oyunu kendi içinde popüler olmayı başardı. Bazıları ise silinip gitti ancak milyonlarca kişiye ulaşan bu oyun kategorisi yükselmeye devam ediyor.

İLK OYUNLAR BELLİ DEĞİL ANCAK FARKLI OLACAKLARI KESİN

Paranormal Aktivite ve M3gan gibi korku filmleriyle adını duyuran film yapım şirketi Blumhouse, korku oyunu yapmak için bir stüdyo kurdu.

Blumhouse Games olarak adlandırılan bu yeni stüdyonun bağımsız oyun tasarımcısı ve geliştiricilerle çalışılacağı ve aynı zamanda yayınlanacak oyunların PC, konsol ve mobil cihazlar için olacağı da açıklandı.

Yeni oluşum oyun geliştirme işine girmek yerine ekipleri bir araya getirecek ve yapımcı olarak görev üstlenecek.

Bağımsız oyun alanına bu şekilde girmeyi hedefleyen şirket, korku türünde eşsiz fırsatlar olduğunu düşünüyor ve proje temelde, Annapurna Interactive'in Apple Arcade tarafında yer alan Sayonara Wild Hearts, Neon White, Netflix'in mobil oyunları arasında da yer alan Kentucky Route Zero ve geçen yılın en iyi oyunlarından biri olan Stray gibi bağımsız oyunları yayınlamasına benziyor.