Bilim adamları 1 yıl içerisinde Dünya'ya kaç meteorit düştüğünü hesapladı

01 Eylül 2022 Perşembe, 00:05

Her yıl, uzaydan gelen milyonlarca kaya parçası Dünya atmosferinde yanıyor, birçoğu kısa bir süre için parlıyor ve gökyüzünde "kayan yıldızlar" olarak ortaya çıkıyor. Peki, kaç tanesi bu engeli aşarak Dünya yüzeyine çarpmayı başarıyor?

Uzaydan Dünya yüzeyine parçalanmadan inmeyi başaran kayalara meteorit adı veriliyor. Yaklaşık 66 milyon yıl önce dinozorların saltanatını sona erdiren, yaklaşık 10 kilometre çapında bir asteroit veya kuyruklu yıldızın neden olduğu gibi devasa çarpmalar, olağanüstü derecede nadir gerçekleşiyor. Bunun yerine, Dünya'ya düşen kayaların çoğu çok küçük ve çok azı Dünya atmosferinden yanmadan geçebiliyor.

chiponline'in haberine göre bilim insanları, her yıl kaç meteoritin Dünya'nın karasına veya suyuna çarptığını hesapladı. Bu çarpmalar genelde Güneş Sistemi’nin en küçük üyeleri olan küçük asteroitlerden kaynaklanıyor. Boyutları 1 metreden daha az, çoğu bir toz tanesi kadar. Bazıları, uydular veya gezegenlerden fırlamış parçalar olabiliyor. Örneğin, Amerika Meteor Birliği’nin raporuna göre, şimdiye kadar Mars’tan gelip Dünya’ya düşmüş 300 bilinen meteorit bulunuyor.

Meteoritler Dünya atmosferine girdiklerinde hava sürtünmesi nedeniyle yanıyorlar ve bu yanma sırasında gökyüzünde ince alev çizgileri görülüyor. Biz buna, yıldız kayması adı veriyoruz. Dünya’ya düşen çoğu meteorit yerleşim olmayan yerlere veya okyanuslara düşüyor, birçoğu da gün ışığında düştüğü için gökyüzünde görülmüyor.

Bilim insanları her yıl Dünya'ya kaç tane meteorun başarılı bir şekilde çarptığını tahmin etmek için toplanan verileri analiz etti. Hesaplamalara göre her yıl yaklaşık 6.100 meteorit düşüyor ve bunların yaklaşık 1.800 tanesi karaya çarpıyor.

Buna ek olarak her on yılda bir boyutu 10 metreden büyük bir meteoritin Dünya’ya düşme olasılığı olduğu hesaplandı. 1908’de Tunguska’da felakete yol açan meteorit boyutunda bir çarpmanın her 500 yılda bir gerçekleşme olasılığı bulunuyor. 1 kilometre genişliğinde bir meteoritin düşme olasılığı ise 300.000 ile 500.000 yılda bir olarak hesaplandı.