Özür Dilerim filminin yönetmen koltuğunda İbrahim Büyükak oturuyor. Filmin senaristliğini de İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Özür Dilerim filminin konusu ne? Özür Dilerim filminin oyuncuları kim?

Özür Dilerim FİLMİNİN KONUSU NE?

Deniz fenerinde bekçilik yapan Erkin, otuzlu yaşlarının ortasında, yapayalnız bir adamdır. Kredi borçlarının altında ezilen Erkin, bir gün dedesinin ölüm haberini alır. Hemen huzurevinde kalan dedesinin yanına giden Erkin’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Dedesi Erkin’den, yıllar önce kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini istemektedir. Kredi borçlarından kurtulabilmek için dedesinin isteğini gerçekleştirmekten zorunda kalan Erkin, bu süreçte kendisini büyük bir maceranın içinde bulur.

Özür Dilerim FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Gizem Karaca

Özür Dilerim FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Özür Dilerim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.