Bilim insanları lav örnekleri topluyor

24 Ekim 2021 Pazar, 00:00

Gece boyunca Tazacorte kasabasında 500 kişi daha tahliye edildi. Belediye Başkanı Juan Miguel Rodriguez, “Yanardağın sönmesini beklerken, moral bozukluğumuz ve çaresizliğimiz artıyor” dedi.

Yanardağın patlamaya başladığı günden bugüne tahliye edilenlerin sayısı ise 7 bin 500’e yükseldi.

Bölgedeki binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Lav akışı adanın 2 bin 100 dönümünü kaplarken, 2 bin 185 bina da yıkıldı.

Yetkililer, yanardağın faaliyetinin önümüzdeki 3 ay boyunca daha devam etmesi ve kullanılamaz hale gelen ev sayısının artmasından endişe ediyor.

La Palma’daki yanardağın lav akışı devam ederken, İspanyol bilim insanları da lav örnekleri toplamaya başladı.

Gündüz başlayan örnek toplama çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti.

Bilim insanları elde ettikleri lav örneklerinde magmanın fiziksel özellikleri üzerinde inceleme yapacak.

Öte yandan Cumbre Vieja Yanardağı’nın uydu görüntüleri de yayımlandı. Görüntülerde yanardağdan yoğun lav akışı gerçekleştiği görülüyor.