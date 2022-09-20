Bilim insanları cevabı buldu: Dünyada ne kadar karınca yaşıyor?

20 Eylül 2022 Salı, 10:52

Bilimsel araştırmalar sürekli devam ederken, 'dünyada kaç karınca yaşıyor?' sorusunun cevabına olası bir tahmin sunuldu. Bilim insanlarının farklı dillerde 12 bine yakın raporu tarayarak oluşturduğu tahmine göre dünyada 20 katrilyon karınca yaşıyor.

Dünyada 20 katrilyon karınca yaşıyor bu tahminlerin çok üstünde

Bu o kadar büyük bir sayı ki anlaşılması için şu örneği vermek lazım. Söz konusu sayı, 12 megatonluk bir biyokütleyeye karşılık geliyor ve bu da tüm yabani kuşlar ve memelilerin toplamından fazla oluyor.

Karıncaların ekosistemdeki karşılığı oldukça önemli. Hatta karıncaların bu noktada mühendisler olarak görüldüğünü söylemek mümkün. Ormanlardaki tohumların dağıtılmasında rol oynarken, organik maddelerin de geri dönüştürülmesine yardımcı olurlar. Karıncaların dünyadaki dağılımı da bu noktada merak ediliyordu. Söz konusu araştırma küresel olarak yapılan en kapsamlı çalışma olarak gösteriliyor.

Science'ta yayımlanan yazıda yapılan bu çalışmanın spesifik olarak karıncalara değil, genel anlamda biyolojik çeşitlilik ve evrim sorularına odaklandığı belirtiliyor. Ancak konu karıncaların sayısına kadar gelerek karıncaların tropik bölgelerde ve savanlarda ya da nemli ormanlarda ne kadar bol bulunduğunu da ortaya çıkarttı.