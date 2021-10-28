Bilim insanları ortaya çıkardı: Antarktika 75 milyon yıl önce orman yangınlarıyla kavrulmuş

28 Ekim 2021 Perşembe, 00:00

Dünyanın en sıcak zaman dilimlerinden Geç Kretase Devri'nde (66 milyon ila 100 milyon yıl öncesi) Antarktika dinozorlar, ağaçlar ve çiçeklerle doluydu.

2015'te yapılan ve Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmada, dinozorlar çağında Batı Antarktika'da ortaya çıkan orman yangınlarının ilk kanıtları gözler önüne serilmişti.

Şimdiyse paleobiyolog Flaviana Jorge de Lima'nın yönettiği araştırma ekibi, Antarktika Yarımadası'nın kuzeyindeki James Ross Adası'nda 2015 ile 2016 arasında toplanan fosilleri analiz etti.

Fosiller, odun kömürü kalıntısını arındıran bitki parçaları içeriyordu. Parçalar çok küçük olduğu için taramalı elektron mikroskobuyla incelendi.

Polar Research adlı hakemli bilimsel dergide 20 Ekim'de yayımlanan bulgular, bu fosillerin muhtemelen arokaryagiller adlı kozalaklı ağaç familyasına ait olduğunu gösterdi.

Bilim insanları, o dönem buz bulunmayan Antarktika'da yıldırım düşmesi, meteorla volkanik aktivitelerden gelen ateş topları, yanmaya müsait bitki örtüsü ve yüksek oksijen seviyelerinin yangınları körükleyebildiğini söyledi.

Araştırma ekibi yapılan analiz sonucunda, odun kömürlerinin volkanik aktivite sonucunda oluştuğunu düşünüyor.

Brezilya'daki Pernambuco Federal Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Lima, orman yangınlarının daha önce sanılandan daha yaygın olduğu sonucuna vardıklarını söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe, Live Science, Daily Mail