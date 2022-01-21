Bilim insanları Tahiti'de dünyanın en büyük mercan resiflerinden birini keşfetti

21 Ocak 2022 Cuma, 00:00

UNESCO, perşembe günü yaptığı açıklamada, bilim insanlarının Tahiti kıyılarındaki derin sularda iklim değişikliğinden görünüşte zarar görmemiş gül biçimli mercanlardan oluşan geniş bir resif keşfettiğini duyurdu.

Yaklaşık üç kilometre (iki mil) uzunluğunda ve 65 metre (213 fit) genişliğe kadar haritalama yapan UNESCO, bunun 'kayıttaki en kapsamlı sağlıklı mercan resiflerinden biri' olduğunu söyledi.

Keşif kasım ayında, daha derine inmelerini ve resifte 200 saat geçirmelerini sağlayan özel ekipmanlara sahip dalgıçlar tarafından yapıldı.

"SON DERECE OLAĞANDIŞI"

BM miras ajansı, 30 ila 65 metre derinliğindeki daha soğuk sularda sağlıklı mercan bulmanın 'son derece olağandışı' olduğunu söyleyerek okyanusun derinliklerindeki sıcak sularda bulunan güvenli ortamda daha fazla resif olabileceğine işaret etti.

Fransız fotoğrafçı ve UNESCO ortağı, resif için, "Göz alabildiğine uzanan dev, güzel gül mercanlarına tanık olmak büyülüydü. Bir sanat eseri gibiydi" ifadelerini kullandı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Bugüne kadar ayın yüzeyini derin okyanustan daha iyi biliyoruz" dedi ve dünya deniz tabanının sadece yüzde 20'sinin haritasının çıkarıldığını da sözlerine ekledi.