Bilim insanları Tahiti'de dünyanın en büyük mercan resiflerinden birini keşfetti
UNESCO, bilim insanlarının Tahiti kıyılarındaki derin sularda 'bozulmamış' gül biçimli mercanlardan oluşan geniş bir resif keşfettiğini duyurdu.
UNESCO, perşembe günü yaptığı açıklamada, bilim insanlarının Tahiti kıyılarındaki derin sularda iklim değişikliğinden görünüşte zarar görmemiş gül biçimli mercanlardan oluşan geniş bir resif keşfettiğini duyurdu.
Yaklaşık üç kilometre (iki mil) uzunluğunda ve 65 metre (213 fit) genişliğe kadar haritalama yapan UNESCO, bunun 'kayıttaki en kapsamlı sağlıklı mercan resiflerinden biri' olduğunu söyledi.
Keşif kasım ayında, daha derine inmelerini ve resifte 200 saat geçirmelerini sağlayan özel ekipmanlara sahip dalgıçlar tarafından yapıldı.
"SON DERECE OLAĞANDIŞI"
BM miras ajansı, 30 ila 65 metre derinliğindeki daha soğuk sularda sağlıklı mercan bulmanın 'son derece olağandışı' olduğunu söyleyerek okyanusun derinliklerindeki sıcak sularda bulunan güvenli ortamda daha fazla resif olabileceğine işaret etti.
Fransız fotoğrafçı ve UNESCO ortağı, resif için, "Göz alabildiğine uzanan dev, güzel gül mercanlarına tanık olmak büyülüydü. Bir sanat eseri gibiydi" ifadelerini kullandı.
UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Bugüne kadar ayın yüzeyini derin okyanustan daha iyi biliyoruz" dedi ve dünya deniz tabanının sadece yüzde 20'sinin haritasının çıkarıldığını da sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Tahiti'de en büyük mercan resiflerinden biri keşfedildi
- Bu hafta 8 film vizyona girecek
- Kadınlar için kodlama eğitimi nasıl kolaylaştırılabilir?
- İstanbullu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nı çok sevdi
- Belçika'da kaybolan çocuğun cesedi Hollanda'da bulundu
- FETÖ eliyle belediyeye vurgun!
- ‘Utancı Anıtlaştırmak’
- Yazarken algınız kadarsınız!
- PayTR’dan sektörde bir ilk
- Borç batağındaki ÇAYKUR satışa mı çıkarıldı?