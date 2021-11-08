Bilim insanları uyardı: El yıkamak yeterli değil tuvalet kapağını kapatın

08 Kasım 2021 Pazartesi, 00:00

Bilim insanları umumi tuvaletlerdeki bakteri ve virüs bulaşları üzerine yapılan küresel bir inceleme çalışmasında, arızalı tesisatlardan çıkan biyo aerosollerin çok katlı bir bina boyunca yayılabileceği ve tuvalet kapaklarının sifon çekildiği esnada açık bırakılmasının da mikroplu damlacıkları bir metreden uzağa yayabileceğini buldu.

Tuvaletlerde bulunan çöp kovalarının da tehlikeli olduğunu belirlenen çalışmada; özellikle de elektrikli el kurutucuların altına veya yakınına yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Güney Avustralya Üniversitesinde çalışan araştırmacılar, 13 ülkede yürütülen ve umumi tuvaletlerde bulaşıcı hastalık tehlikesinin incelendiği 38 farklı çalışmayı değerlendirdi. Bulgular Science of the Total Environment bülteninde sunuldu.

İnceleme çalışmasında, tuvaletlerdeki Covid-19 bulaşına yönelik tehlikelerin yanısıra lokantalarda, iş yerlerinde, ticari alanlarda ve üniversitelerdeki halka açık tuvaletlerden kaynaklanan diğer bulaşıcı hastalık tehlikeleri de analiz edildi.

Kirli yüzeylerin yaygın bir fekal-oral bulaş sebebi olduğunu gösteren sonuçlar, havadan bulaşıcı hastalık geçtiğine dair belgelenmiş bir örnek içermiyor.

Sınırların yeniden açıldığı bu zamanlarda araştırmacılar, halka açık tuvaletlerde SARS-CoV-2 bulaşının daha fazla çalışmayla değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Popular Science Türkiye