Bilim insanları yapay yollarla Güneş'i karartma planlarına karşı uyardı

20 Ocak 2022 Perşembe, 13:22

Küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatmak için Güneş ışınlarını azaltma planlarının tehlikeli olma potansiyeli taşıdığını ve hükümetler tarafından yasaklanması gerektiğini söyleyen bir grup bilim insanı ve politika uzmanı, bu tür teknolojilerin Afrika'daki musonları bozabileceği ve mahsul büyümesini engelleyebileceği uyarısında bulundu

Planlardan biri atmosfere milyarlarca kükürt parçacığı enjekte etmeyi içeriyor fakat böyle bir planın dezavantajları, başarısına çok fazla ağır basacaktır.

Phys.org'un haberine göre WIREs Climate Change adlı akademik dergide yayımlanan açık mektupta "Güneş jeomühendisliği uygulamaları küresel olarak adil, kapsayıcı ve etkili bir şekilde yönetilemez" ifadelerine yer verildi. Mektupta ayrıca siyasi eylem çağrısında bulunularak "Bir iklim politikası seçeneği olarak güneş enerjisi jeomühendisliğinin normalleşmesini önlemek için hükümetlere, Birleşmiş Milletler'e ve diğer aktörlere acil siyasi eylem çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Güneş'in yapay olarak karartılmasının Güney Asya ve Afrika'daki musonları bozması ve ekinlerle ilgili sorunlara yol açması muhtemel. Bununla birlikte başka yerler bundan yararlanabilir: Örneğin Afrika'nın güneyinde kuraklık olasılığını azaltacaktır. Söz konusu teknoloji denizlerin kimyasını önemli ölçüde değiştiren karbondioksitin atmosferde birikmesini durdurmak için de hiçbir şey yapmayacaktır.

Mektupta belirtildiği üzere, hızlı bir çözüme yönelik bu tip umutlar, "hükümetlerin, işletmelerin ve toplumların mümkün olan en kısa sürede karbondan arınmak veya karbon nötrlüğü elde etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmasına yönelik teşvikleri ortadan kaldırıyor".

Mektup bu teknolojilerin finansmanını ve onlar için patent alınmasını engellemek için uluslararası bir kullanım dışı bırakma anlaşması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Independent Türkiye