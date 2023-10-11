Bilim insanlarına göre kaleciler dünyayı farklı algılıyor

Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:11

Güncelleme: 11.10.2023 - 09:11

Sahadaki diğer oyuncularla arasındaki fizyolojik farklılıklara odaklanan birçok çalışma olsa da kalecilerin sahip olduğu bilişsel yetenekler hakkında çok az şey biliniyor. İrlanda’da yapılan bir araştırma, kalecilerin dünyayı daha farklı algıladığını ortaya koydu.

Dublin Şehir Üniversitesi ve Dublin Üniversitesinden araştırmacılar, profesyonel kaleci, dış saha oyuncusu ve aynı yaştaki oyuncu olmayan gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirdikleri testlerde, ses ve görüntülere verilen tepkileri inceledi.

SESİ VE GÖRÜNTÜYÜ TAKİP ETMELERİ GEREKİYOR

Independent Türkçe'nin aktardığı hakemli dergi Current Biology'de yayımlanan çalışma, farklı duyulara hitap eden sinyallerin kalecilerin zihninde, dış saha oyuncuları ve oyuncu olmayan kişilere göre daha kısa aralıkta bir araya geldiği belirtildi.

Kaleciler, farklı duyulardan genel sinyalleri hızlı bir şekilde birleştirerek tepki verebiliyor ve bu özellikleri sahada yeteneklerini göstermelerini sağlıyor.

Toplam 60 kişinin, 20'li gruplara ayrılarak incelendiği çalışmada kalecilerin, farklı duyusal sinyalleri ayırma konusundaki eğilimi, aynı anda görsel ve işitsel bilgilere dayanarak hızlı karar verme zorunluluğundan kaynaklanıyor olabilir.

Kaleci olmanın büyük ölçüde çoklu algılamaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden psikolog Dr. David McGovern, "Kalecilikte sadece görsel değil, işitsel bilgi de gerekiyor. Çoğu zaman topun nerede olduğunu göremeyebilirler ve bu durumda topun nereye gidebileceğini tahmin edebilmek için sesi takip etmeleri gerekir" dedi.

Profesyonel kalecilerdeki bu farklılıkların, sıkı antrenman programlarından mı yoksa doğal bir yetenekten mi kaynaklandığı henüz belli değil.

McGovern, bu olasılıklar arasında değerlendirme yapabilmek için kaleci adaylarının gelişimsel gidişatını izleyen daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de ifade etti.

Mevcut çalışma sadece erkekler arasında yapılmış olsa da araştırmacılar, kadın oyuncular, forvet ve stoperler gibi diğer uzmanlık gerektiren pozisyonlardaki futbolcuların da algısal farklılıklar gösterip göstermediğini araştırmak istediğini dile getirdi.