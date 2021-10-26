Bilim insanlarından koronavirüsü yok etmede yeni çözüm
Amerikalı bilim insanları, ultraviyole ışınların koronavirüse karşı etkili bir silah olabileceğini ortaya çıkardı.
Hastaneler ve havaalanları gibi insan sayısının yüksek olduğu alanlarda yüzeylerin mikroplardan arındırılması için kullanılan ultraviyole ışınlar, koronavirüs ile olan mücadelede insanlığın yeni umudu olabilir.
Colorado Boulder Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, koronavirüsü yok edebilen yeni bir ultraviyole ışın dalga boyu keşfedildi. Farklı dalga boylarından oluşan ultraviyole ışınlar bugüne kadar insan sağlığına zarar vermemek amacıyla çeşitli yollar ile güvenli hale getirilirken birçok dalga boyunun test edildiği araştırmada, hem insan sağlığına herhangi bir zararı olmayan hem de koronavirüsü yok edebilen yeni bir dalga boyunun keşfedildiği açıklandı.
Araştırmayı yürüten Profesör Karl Linden, hastalığa yol açan birçok mikrobun ultraviyole ışın altında denendiğini ve yok edilmesi en kolay virüsün koronavirüs olduğunu söylerken araştırmadan elde edilen bulguların çığır açabileceğini belirtti.
Yeni ultraviyole ışın teknolojisinin insan popülasyonu yüksek olan alanların korunmasında önemli bir çözüm olabileceğinin altını çizen Linden, "Bu ultraviyole ışın sadece güvenli olmakla kalmıyor ayrıca en etkili yöntem olarak da öne çıkıyor" dedi.
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