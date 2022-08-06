'Bilişim 500' araştırmasına göre sektörün 2021 yılındaki geliri 214 milyar TL oldu

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye’de bilişim sektörünün ekonomik etkilerini ortaya koyan, “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması” tamamlandı. 23 yıldır aralıksız devam eden araştırma sonuçlarına göre ilk 500 bilişim firmasının 2021 yılında toplam geliri 214 milyar TL olurken bir önceki yıla göre büyüme oranı ise yüzde 26 olarak kaydedildi. Sektörde yine yazılım başı çekerken bu alandaki ihracat rakamı da yüzde 74 artarak 1,6 milyar TL’ye ulaştı. Hizmet ihracatı gelirlerinde de yüzde 53’lük artış yaşandı ve 1.5 milyar TL oldu. Sıralamaya giren şirketlerin 57’si yüzde 100’ün üzerinde, 163 şirket ise ortalamanın üstünde bir büyüme gösterdi. Bilişim 500 sıralamasına 80 yeni şirket girerken son 10 yıllık büyüme ise yüzde 210 olarak gerçekleşti.

METAVERSE VE DRONE

Araştırmaya göre en yüksek oranda gerçekleşen iki büyüme yüzde 1725 ve yüzde 604 ile iki yazılım şirketine ait. Şirketlerden biri metaverse alanında diğeri ise insansız hava araçları konusunda çalışıyor. Öte yandan e-ticaret şirketleri büyürken güvenlik çözümleri ve hizmetleri ile bulut hizmetlerinde büyüme kaydedildi. Finans, kamu, perakende ve üretim gibi temel sektörler en yüksek teknoloji yatırımlarını yapan sektörler olarak önde olmayı sürdürdü. Nesnelerin interneti, bulut, yapay zekâ ve buna bağlı olarak veri yönetimi, siber güvenlik alanlarındaki büyüme de devam etti. 2021 yılında bulut hizmeti gelirlerinde yüzde 59, yapay zekâ gelirlerinde ise yüzde 158 büyüme gerçekleştirdi.

ALTI ANA KATEGORİYE ÖDÜL

Bilişim 500 Araştırması kapsamında; “Türkiye Ekonomisine Katkı” özel kategorisinde “Yılın Ar-Ge Yatırımı Kategorisi” birincisi Logo Yazılım olurken “Yılın Yapay Zekâ Kategorisi” birinciliğini KoçSistem aldı. “Yılın Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategorisi” birincisi Karel Elektronik, “Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategorisi” birincisi Softtech, “Yılın Donanım İhracatı Kategorisi” birincisi Corning Optik İletişim, “Yılın Hizmet İhracatı Kategorisi” birincisi Teleperformance, “Türkiye ve Yılın Yazılım İhracatı Kategorisi” birincisi Roof Stacks Yazılım oldu. “İlk 500 Bilişim Şirketi” birincilik ödülünü ise Turkcell aldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Koreli teknoloji üreticisi Samsung Electronics Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle, teknolojiyi daha iyi bir dünya için uygulayan gençleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Innovation Campus” eğitim programının üçüncü döneminde dört proje ödül kazandı. Genç istihdamına katkı sunan program, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yolunda ilerlemeyi destekleyen çözümlerin geliştirilmesini odağına alıyor.

Hale Afra İriş, Özge Özkaya ve Gözde Gözütok’un, orman yangınlarını erken aşamalarda tespit eden proje kapsamında, orman yangınlarını yüzde 80 doğrulukla tahmin eden “Wildfire Forecasting” projesi, birinciliği kazandı.



SEMT PAZARLARINI EKLEDİ

Kurulduğu günden bugüne sipariş sayısı 1 milyar barajını, geçtiğimiz hafta geride bırakan Yemeksepeti, 81 ilde 11 bin yerel esnafın yerellik unsurunu e-ticaretle buluşturduğu Yemeksepeti Mahalle hizmetine, semt pazarlarını da ekledi.

İlk aşamada, İstanbul’da 38, İzmir’de 33 semt pazarı, sistem içinde yerini aldı. Bu iki şehirdeki semt pazarlarından toplam 138 tezgâh, Yemeksepeti Mahalle üzerinden sipariş almaya başladı.

Haftanın her günü en az bir semt pazarının etkin olarak hizmet vereceği biçimde yaşama geçirilen proje kapsamında; bölgelere göre farklılık gösterecek şekilde, günlük ortalama 4-5 tezgâh, kullanıcıların siparişine hazır olacak.

ORTAKLIK SAYISI ARTIYOR

Türkiye’nin ilk servis bankacılığı platformu Apilion, finansal teknolojiler ekosistemiyle buluşturduğu ürün ve hizmetlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Apilion’un fatura entegrasyonunu tamamladığı ilk iş ortağı Ozan SuperApp oldu.

Aktif Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer yapmış olduğu açıklamada, “4 ürün kategorisi ve 52 API ile başladığımız yolculuğumuzu, bugün 11 kategori ve 230’un üzerinde API ile sürdürüyoruz. Yeni müşteri edinimindeki iddiamızın yanı sıra entegrasyon süreçlerini yürüttüğümüz iş ortaklarımız da her geçen gün artıyor ve işbirliklerimiz büyüyor. Bu kapsamda fintek şirketi Ozan SuperApp ile ilk entegrasyonumuzu tamamladık, kısa süre içerisinde ise kendileriyle kredi, sigorta hizmetlerimiz ve yatırım ürünlerimiz başta olmak üzere tüm API’leri entegre ettiğimiz bir aşamaya geçeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, THY ile yeni bir işbirliğine imza attı. THY yolcu programı Miles&Smiles’a üye olan kullanıcılar uçuş ve kredi kartı harcamalarından kazandıkları millerini shopandmiles.com’da Trendyol Hediye Çeki’ne dönüştürebilecek.

Trendyol Grubu CMO’su Erdem İnan, “THY ile işbirliğinden mutluluk duyuyoruz. Kullanıcılarımız, kazandıkları milleri ile platformumuzdan alışveriş yapma imkânına sahip olacak”.

WİX İŞBİRLİĞİ



Türkiye’nin önde gelen mobil ödeme şirketlerinden Payguru ile Wix.com, işyerleri için ödeme alma seçeneklerini genişleten bir işbirliğinin duyurusunu yaptı.

Payguru ile Wix arasındaki işbirliği, Wix platformu üzerinden çevrimiçi ticaret yapan işyerlerinin, müşterilerinden kısaca “Mobil Ödeme” olarak da adlandırılan ve doğrudan doğruya telekom operatörlerinin aylık faturalarına yansıtılan ödeme kabul etmelerini mümkün kılıyor.

SPOR TEKNOLOJİLERİ

Spor kulüplerine yeni gelir modelleri oluşturmayı hedefleyen Capital Sports Media (CSM), spor organizasyonlarını, kulüpleri, taraftarları ve markaları hedeflenen bir spor kitlesiyle etkileşim kurmasına ve işbirliği yapmasına destek veriyor. CSM Genel Müdürü Aydil Erçoklu, vizyonlarının, daha iyi çalışma modelleri, raporlama, katılım ve ortaklıklar yoluyla spor pazarının gelişmesine yardımcı olan yeni bir spor ortaklıkları çağı getirmek olduğunu söyledi.

Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Göztepe, AS Monaco, Legia Varşova gibi çeşitli kulüpler ile çalıştıklarını dile getiren Erçoklu, NEF Stadyumu içerisinde yer alan LED ekranlar ve 3D halıların reklam satışını yaptıklarını ve aynı zamanda Galatasaray’ın resmi Facebook, Twitter ve Instagram resmi hesapları üzerinden markalara paylaşım yapma imkânı verdiklerini sözlerine ekledi. Capital Block ile Türkiye’de bir spor NFT projesi başlatan ilk ajans olduklarını ve Ali Sami Yen’in etrafında bir NFT oluşturmak için Galatasaray ile birlikte çalıştıklarının altını çizdi.

