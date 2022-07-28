Teknoloji Geliştirme Bölgesi kararı: Resmi Gazete’de yayımlandı
İki üniversitenin teknoloji geliştirme bölgelerinin genişletilmesine karar verildi, İstanbul'un Sarıyer ve Bakırköy ilçelerindeki alanlar ise İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.
İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas Mahallesi'ndeki alan, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı, İstanbul Sarıyer Ayazağa'daki alan da Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı olarak belirlendi.
İstanbul'un Sarıyer ve Bakırköy ilçelerindeki alanlar ise İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.
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