Binlerce yıllık gizem çözüldü: Piramidin içindeki kayıp odalar bulundu!
Arkeologlar tarafından binlerce yıl önce yapılmış olan Sahura Piramidi'nde yeni odalar keşfedildi. Arkeologlar bu odaların Antik Mısır'ın ve piramitlerin gizemini çözmekte büyük bir adım olduğunu belirtti.
Antik bir Mısır piramidi olan Sahura Piramidi'nde, yakın zamanda keşfedilen odalar, bu tarihi yapıyı inceleyen arkeologların 200 yıl önceki şüphelerini doğruluyor.
Yaklaşık 4.400 yıl önce Beşinci Hanedan Mısır firavunu Sahure için inşa edilen bu piramitte keşfedilen yeni odalar, restorasyon çalışmalarının bir parçası olarak açılan bir koridor sayesinde ilk kez keşfedili. Bu odaların ana bir işlevi olmasa da muhtemelen depo alanları olarak kullanıldığı düşünülüyor. Ancak keşifler, piramitlerin tasarımı ve yapısal özellikleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.
Würzburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, son teknoloji LIDAR görüntüleme kullanarak piramidi inceleyerek özellikle piramidin iç yapısının doğru bir planını oluşturdular. Bu bilgiler, hem yapısal bütünlüğü korumak hem de gelecekteki araştırmalar için kullanılmak üzere projenin bir parçası olarak kullanıldı.
Sahura Piramidi, 47 metre (155 feet) yüksekliğinde olup Abusir nekropolünde bulunmaktadır. Bu nekropol, 14 antik Mısır piramidini içermektedir, bunlar arasında üç büyük kraliyet piramidi ve diğer yapılar bulunmaktadır.
Bu piramit ilk olarak 1836 yılında İngiliz mühendis John Shae Perring tarafından kazılmıştır. Ancak, yapılan bu çalışma piramidin büyük hasar görmesine neden olmuştur.
Mısır'ın ünlü Gize piramitlerine kıyasla Sahura Piramidi daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle piramidin hala sırları çözülememektedir.
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