Bir ülke çocukların sosyal medya erişiminde değişikliğe gitti

Yayınlanma: 15.06.2023 - 11:46

Güncelleme: 15.06.2023 - 11:46

Yeni imzalanan yasa tasarısında 18 yaşın altındaki çocukların ebeveyn izni olmadan çeşitli sosyal medya uygulamaları ya da sitelerine girmesi yasaklanacak. Bu kapsamda reşit olmayan çocukların kendi hesaplarını oluşturmalarına izin vermeden önce ebeveynlerinden ya da yasal vasilerinden onay alınması gerekecek.

ÇOCUKLARIN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ ADINA GETİRİLMEK İSTENİYOR

Çocukların sosyal medyanın kontrolsüz kullanımına bağlı olarak olumsuz etkilenmemesi için devreye alınan yeni yasa tasarısı, yeme bozukluğu, madde bağımlılığı ya da diğer davranışların kontrol altına alınmasına odaklanıyor.

Teksas Valisi Greg Abbott tarafından imzalanan yasa tasarısı yürürlüğe girdiğinde, kimlik bilgilerini toplayan sitelere erişmeye çalışan çocuklar için ebeveyn izni gerekli hale gelerek, hem ebeveynlerin hem de site sahipleri için daha kontrollü bir sistem devreye girecek.